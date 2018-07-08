مصطفى مدبولي يكشف حقيقة تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية بالمدن الجديدة

بدور ابراهيم:أفاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة. وأوضح أنه سبق عرض دراسة لتقنين أوضاع عدد من الوحدات التجارية بالأدوار الأرضية، والتى تم تحويلها فى الإسكان القومى القد

بدور ابراهيم:





أفاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة.

وأوضح أنه سبق عرض دراسة لتقنين أوضاع عدد من الوحدات التجارية بالأدوار الأرضية، والتى تم تحويلها فى الإسكان القومى القديم فقط، وذلك باشتراطات محددة، منها، موافقة اتحاد شاغلى العمارة السكنية على ذلك، وتم رفض تنفيذ هذه الدراسة، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.