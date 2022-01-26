مصطفى مدبولي يسلم الوزراء كتاب «الرؤية والإنجاز» ويؤكد: حصاد ما تم إنجازه خلال 7 سنوات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للحكومة بكامل هيئتها، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة لوزير الداخلية، ولرجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية السبعين، مشيدًا فى هذا الصدد بمستوى التنظيم الذى ظهرت عليه الاحتفالية التى أقيمت بهذه المناسبة، وشرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حفظ الأمن والأمان بمختلف ربوع الوطن، وذلك جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، بما يدعم الاستقرار، ويسهم فى تحقيق التنمية المستهدفة فى مختلف المجالات.

وشهد اجتماع اليوم، توزيع نسخة من كتاب “الرؤية والإنجاز” على الوزراء، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكتاب يرصد حصاد ما تم إنجازه من عمل دؤوب لمختلف قطاعات الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما أثمرت عنه من إنجازات شهد بها الجميع.