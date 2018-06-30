مصطفى مدبولي يتوجه لحضور القمة الأفريقية بموريتانيا نيابة عن السيسي

المال خاصغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم القاهرة، متوجها إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرئاسة الوفد المصري، الذي يضم سامح شكري وزير الخارجية، في الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة

المال خاص

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم القاهرة، متوجها إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرئاسة الوفد المصري، الذي يضم سامح شكري وزير الخارجية، في الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، والذي يعقد يومي 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار “الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا”، وتتضمن فعالياته مناقشة جدول أعمال القمة لعدد من الموضوعات في مقدمتها عملية الإصلاح المؤسسي والمالي، وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التوافق على اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي عضوا فى ترويكا رئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من عام 2019 وعلى مدى (3) سنوات قادمة، يمثل إضافة جديدة لدور مصر على الساحة الأفريقية، ويدعم استكمال دورها الحيوي في العمل الأفريقي المشترك والمساهمة في جهود الاتحاد الأفريقي نحو تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتمثيلها والدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية، فضلاً عما يتيحه هذا الاختيار من فرص لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

وأضاف: تتمحور اهتمامات الاتحاد الأفريقي في المرحلة الحالية بشكل أساسي حول تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة بمفهومها الشامل، من خلال تنفيذ “أجندة التنمية 2063″، فضلاً عن حفظ السلم والأمن بالقارة، من خلال تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية بمكوناتها المختلفة، إضافةً إلى تحقيق الحكم الرشيد، والتداول السلمي للسلطة في دول القارة، عبر تطبيق مبادئ ووثائق الاتحاد ذات الصلة.