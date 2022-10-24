مصطفى مدبولي: رؤية مصر الفترة المقبلة التوسع في المشروعات القومية بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الانطباع لدي المصريين والقطاع الخص أن التمويل الأجنبي تستحوذ عليه الحكومة، ولكن الدولة تساعد القطاع الخاص في الحصول على قروض من مؤسسات تمويل أجنبية بشروط ميسرة، من خلال الدخول في مشروعات كبري تطرحها الدولة مثل مشروع بنبنان.

وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية تحتاج إلي مشاركة القطاع الخاص في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن رؤية مصر خلال الفترة المقبلة التوسع في المشروعات القومية بمشاركة القطاع الخاص، ونرغب في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في المشروعات

وتابع رئيس الوزراء: “نأكد رغبة الحكومة في مشاركة أكبر من القطاع الخاص المصري والأجنبي في المشاركة في المشروعات الكبري التي يتم طرحها”.

وأشار مدبولي إلي أنه من 800 ألف إلي مليون فرصة عمل جديدة مطلوب من الدولة توفيرها بعيدًا عن الأزمة العالمية، موجهًا حديثه للقطاع الخاص: “لو تستطيع توفير فرص العمل تلك، إحنا دورنا كدولة دعمك بكل الإجراءات الممكنة وهناخد خطوة للخلف، بقولها بوضوح شديد تقدروا توفروا مليون فرصة عمل في السنة؟”.

وأوضح مدبولي: “أعلم أنه من الصعب تحقيق ذلك، لذلك مستمرين في طرح المشروعات الكبري مع إتاحة المشاركة من القطاع الخاص بتلك المشروعات بقروض من الجهات التمويلية الأجنبية”.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، في جلسة الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).