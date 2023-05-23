مصطفى مدبولي : القارة الأفريقية تحتاج إلى 3 تريليون دولار لتمويل التغير المناخي

قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن دول القارة الأفريقية في حاجة إلى تمويلات للتغير المناخي تقدر بنحو 3 تريليون دولار خلال ال10 سنوات المقبلة

وأضاف على هامش فاعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المنعقد بمدينة شرم الشيخ أن مشروعات البنية الأساسية ورفع كفاءتها في حاجة إلى تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن الوقت قد حان إلى أن ينظر العالم إلى أن أفريقيا تحتاج إلى أن تكون أولوية في الفترة القادمة أو على الأقل خلال العقدين القادمين

وأوضح إلى أن القارة تحتاج إلى تمويل ضخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد أن بنك التنمية الأفريقي لا يستطيع واحده تمويل كل مشروعات التنمية ولكن لابد من تكاتف كافة الدول الأفريقية.

وتعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في مصر بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي