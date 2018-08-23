مصطفى مدبولى: نفذنا 70% من محطة المياه بالمنيا الجديدة

بدور إبراهيم صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 50 ألف م3/يوم، وبتكلفة 53 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 50 ألف م3/يوم، وبتكلفة 53 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة بطاقة 45 ألف م3/يوم.

وقالمدبولى: جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي الدائمة بطاقة 20 ألف م3/يوم، ضمن مشروع مرافق منطقة 840 فداناً، بمدينة المنيا الجديدة، وبلغت نسبة التنفيذ (86 % مدنى – 10 % كھرومیكانیك)، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة المعالجة 285 مليون جنيه.

وأضاف المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لخدمة 88 عمارة (منحة إماراتية)، بتكلفة نحو 7 ملايين جنيه، موضحاً أنه تم تنفيذ مأخذ محطة المياه العكرة (المرحلة الأولى)، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية (أعمال الكهروميكانيك)، لتصبح الطاقة الاستيعابية 95 ألف م3/يوم، وجارٍ عمل الاختبارات اللازمة وفحص المهمات الموردة.