مصطفى مدبولى: حجم الإنجاز في المتحف المصرى الكبير 78%

أحمد صبرى قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة إنجاز العمل فى المتحف المصرى الكبير والمناطق المجاورة له قفزت من 17% إلى 78%، خلال العام الماضي، مؤكدًا أن التطوير سيشمل المتحف والطرق المجاورة له ومناطق الخدمات، كما أنه سيغدو أحد المشروعات العالمية بكل المقاييس في المجال ال

أحمد صبرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة إنجاز العمل فى المتحف المصرى الكبير والمناطق المجاورة له قفزت من 17% إلى 78%، خلال العام الماضي، مؤكدًا أن التطوير سيشمل المتحف والطرق المجاورة له ومناطق الخدمات، كما أنه سيغدو أحد المشروعات العالمية بكل المقاييس في المجال المتحفي والثقافي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفى عقده فى بهو المتحف المصرى الكبير، اليوم السبت، أن مطار سفنكس الدولى سيدخل الخدمة قريبًا لخدمة منطقة الأهرام، وسيشمل طائرات خاصة ويبعد 12 كيلو فقط من الأهرامات، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على فرش المتحف ليكون واجهة مشرفة لمصر.

وتوقع أن تصبح المرحلة الأولى للمتحف جاهزة للافتتاح في نهاية العام، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، ما سيسهم في جذب المزيد من الوفود السياحية إلى مصر خلال هذه المرحلة وتحقيق نقلة نوعية كبيرة.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير هضبة الأهرام، أكد مدبولي، أنه سيتم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة خلال أسبوعين، بحيث يكون هو المدخل الجديد لكل السائحين لزيارة منطقة الأهرام وتنظيم العمل فيها للحفاظ على الصورة الحضارية لمصر.

وفى نهاية الجولة، وعقب المؤتمر الصحفى، سجل الدكتور مصطفى مدبولى، كلمة تذكارية، فى سجل المتحف، كتب فيها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

شرفت اليوم بزيارة هذا الصرح العالمى العملاق، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى، أن ينتهى العمل به فى أسرع وقت ممكن، لكى يصبح إضافة عالمية لمصر، فى مجال السياحة الثقافية.

وأوجه خالص الشكر لرجال الهيئة الهندسية، الذين يتولون إدارة هذا المشروع العملاق، ورجال وزارة الآثار، والشركات المصرية العاملة فيه”.



