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مصطفى مدبولى: تم تخفيض قيمة التصالح من 10 إلى 50% تيسيرا على المواطنين

ومع تكرار هذه الشكاوى كان التوجيه المستمر للمحافظين مراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة تقارير اللجان
صفية حمدي 2:59 م, الأربعاء, 9 سبتمبر 20 2:59 م, الأربعاء, 9 سبتمبر 20

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تحديات مشكلات واجهتها التصالح منها كثرة المستندات وقيمة التصالح ومع تكرار هذه الشكاوى كان التوجيه المستمر للمحافظين مراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة تقارير اللجان.

وقال مدبولى إنه تمت مراجعة وتخفيض قيم تقديرات قيمة التصالح من 10 إلى 50% من الرسوم التى سبق تقديرها، تيسيرا على المواطنين.

وذكر رئيس الوزراء على سبيل المثال أنه من الوارد أن تكون هناك مناطق متميزة جغرافيا، لكن أوضاع القاطنين فيها لا يقدرون على تحمل تلك التقديرات التى تتوازى وقيمتها الجغرافية ولهذا كان هناك توجيهات بمراجعة رسوم قيمة التصالح.

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بقلم صفية حمدي

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