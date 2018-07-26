مصطفى مدبولى: بدء توصيل الغاز الطبيعى للمنيا الجديدة

رئيس الجهاز: توفير خطى أتوبيس لجميع مناطق الإسكان الاجتماعى من 7 صباحاً وحتى 11 مساءً..وكشافات ليد بالمدينة ترشيدًا للطاقة
بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى توصيل الغاز الطبيعى بمدينة المنيا الجديدة، طبقا لبروتوكول التعاون بين جهاز مدينة المنيا الجديدة وشركة وادى النيل للغاز الطبيعى، وتم دعم مشروع مد الغاز الطبيعى من قبل جهاز المدينة بمبلغ وقدره ٣٥ مليون جنيه.
وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: قام جهاز المدينة بسداد حوالى ٢٥٪ من قيمة توصيل الغاز الطبيعى للمدينة (الشبكات الأرضية) بحوالى ٣٥ مليون جنيه، لحين تحصيلها من المواطنين، حتى تتمكن الشركة من البدء فى التنفيذ، حرصا من الجهاز على سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمدينة، مشيراً إلى أن الجهاز يعطى خطاباً للعميل لسداد حصته من القيمة المطلوبة لشركة الغاز لقيامها باستكمال الأعمال معه.
وفى إطار توفير خدمات النقل لسكان المدينة، أضاف مصطفى: تم توفير خطى أتوبيس لجميع مناطق الإسكان الاجتماعى، للعمل بدءاً من الساعة 7 صباحاً وحتى 11 مساءً، لحين وصول 5 سيارات نقل ركاب تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وستكون نقطة البداية من الموقف الرئيسى بجوار مستشفى المنيا الجامعى مروراً بالشرفاء والدخول من الطريق المؤدى إلى زهراء مدينة المنيا الجديدة بجوار إدارة المرور، مؤكداً أن هناك متابعة دورية من قبل جهاز المدينة، وتم تخصيص أرقام هواتف للسكان لتقديم أى شكاوى من الخدمة.