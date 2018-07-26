مصطفى مدبولى: بدء توصيل الغاز الطبيعى للمنيا الجديدة

رئيس الجهاز: توفير خطى أتوبيس لجميع مناطق الإسكان الاجتماعى من 7 صباحاً وحتى 11 مساءً..وكشافات ليد بالمدينة ترشيدًا للطاقةبدور إبراهيمصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى توصيل الغاز الطبيعى بمدينة المنيا الجديدة، طبقا لبروتو

رئيس الجهاز: توفير خطى أتوبيس لجميع مناطق الإسكان الاجتماعى من 7 صباحاً وحتى 11 مساءً..وكشافات ليد بالمدينة ترشيدًا للطاقة

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى توصيل الغاز الطبيعى بمدينة المنيا الجديدة، طبقا لبروتوكول التعاون بين جهاز مدينة المنيا الجديدة وشركة وادى النيل للغاز الطبيعى، وتم دعم مشروع مد الغاز الطبيعى من قبل جهاز المدينة بمبلغ وقدره ٣٥ مليون جنيه.

وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: قام جهاز المدينة بسداد حوالى ٢٥٪ من قيمة توصيل الغاز الطبيعى للمدينة (الشبكات الأرضية) بحوالى ٣٥ مليون جنيه، لحين تحصيلها من المواطنين، حتى تتمكن الشركة من البدء فى التنفيذ، حرصا من الجهاز على سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمدينة، مشيراً إلى أن الجهاز يعطى خطاباً للعميل لسداد حصته من القيمة المطلوبة لشركة الغاز لقيامها باستكمال الأعمال معه.

وفى إطار توفير خدمات النقل لسكان المدينة، أضاف مصطفى: تم توفير خطى أتوبيس لجميع مناطق الإسكان الاجتماعى، للعمل بدءاً من الساعة 7 صباحاً وحتى 11 مساءً، لحين وصول 5 سيارات نقل ركاب تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وستكون نقطة البداية من الموقف الرئيسى بجوار مستشفى المنيا الجامعى مروراً بالشرفاء والدخول من الطريق المؤدى إلى زهراء مدينة المنيا الجديدة بجوار إدارة المرور، مؤكداً أن هناك متابعة دورية من قبل جهاز المدينة، وتم تخصيص أرقام هواتف للسكان لتقديم أى شكاوى من الخدمة.

وأشار مصطفى إلى أنه فى إطار سياسة الدولة بترشيد الطاقة والعمل على استخدام الطاقات المتجددة، ولا سيما فى إنارة الشوارع الخارجية من خلال استخدام الكشافات الليد، فقد تم تنفيذ مشروع الـ77 عمارة موقع عام بكشافات الليد بقدرة (65 وات – 105 وات)، كما قام جهاز المدينة بتغيير واستبدال 1000 كشاف صوديوم بكشافات ليد قدرة 105 وات، والتنسيق مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتركيب 3500 لمبة ليد بقدرة 9 وات، بمداخل عمارات إسكان الشباب والمستقبل ترشيداً للطاقة، بجانب استبدال كشافات مشروع الـ140 فداناً من كشافات 250 وات صوديوم، إلى كشافات ليد 105 وات، مضيفاً أنه تم طرح جميع شبكات الإنارة العامة حاليا بكشافات ليد، كما يقوم الجهاز حاليا بطرح جميع المبانى الخدمية وتصميمها بلمبات ليد.​