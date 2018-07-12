مصطفى مدبولى: إجراء تجارب تشغيل محطة تنقية مياه قنا الجديدة

بدور إبراهيمصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى إجراء تجارب التشغيل للمحطة والمأخذ بالمرحلة الأولى لمحطة تنقية مياه مدينة قنا الجديدة، بطاقة 23.5 ألف م3/يوم، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 70 ألف م3/يوم، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل، بتكلف

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى إجراء تجارب التشغيل للمحطة والمأخذ بالمرحلة الأولى لمحطة تنقية مياه مدينة قنا الجديدة، بطاقة 23.5 ألف م3/يوم، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 70 ألف م3/يوم، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل، بتكلفة 217 مليون جنيه.

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة: تم استلام تقرير تحليل مياه الشرب للعينات التى تم أخذها من المحطة بعد مطابقتها لمواصفات مديرية الصحة بقنا، ويجرى الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام داخل المحطة والمأخذ.

وأضاف عبدالرشيد: يتكون المشروع مما يلى، محطة التنقية، وتقع على مساحة 95200 م2 (22.66 فدان) بطاقة 23.5 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، وتضم المكونات التالية: خزان المياه العكرة بسعة 8 آلاف م3، ومحطة رفع العكرة، وبها 4 طلمبات تصرف 180 ل/ث برافع 17 م، و2 مروق بقطر 30 م، وبئر توزيع رئيسى وآخر فرعى، ومبنى مرشحات، وبه 6 مرشحات، ومحطة رفع المياه المعادة، وخزان المياه المرشحة بسعة 8 آلاف م3، ومحطة رفع المياه المرشحة، وبها 4 طلمبات تصرف 140 ل/ث برافع 60 م، ومحطة رفع الروبة وأحواض تكثيف وتجفيف، ووحدات ومبانى خدمية ومبان غير مائية، بجانب مأخذ المياه العكرة، ويقع على النيل وبه 4 طلمبات تصرف 180 ل/ث برافع 50 م، والخط الناقل، وهو خط مزدوج قطر 700 مم من الزهر المرن بطول حوالى 8.6 كم.​