مصطفى محسن: ندرس إطلاق منصة عقارية افتراضية لمدينة العلمين الجديدة و«التجمع الخامس»

قال المهندس مصطفى محسن، العضو المنتدب والمدير العام لشركة egy maps للمنصات العقارية الافتراضية، إن شركته تبحث حاليا المنافسة على إنشاء منصة إلكترونية افتراضية لمدينة العلمين الجديدة، ومنطقة التجمع الخامس.

وأضاف خلال مؤتمر التطوير العقاري السادس الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، أن ذلك يأتي ضمن سياسة نقل الصورة الداخلية للقطاع العقاري المصري للخارج، لتفعيل استراتيجية تصدير العقار.

ولفت إلى أن طرح الأراضي على المصريين بالخارج كان له بعض التأثيرات على المطوريين العقاريين، لاسيما أن شركة العاصمة الإدارية أوقفت طرح الأراضي في الفترة الحالية.

وذكر أن هناك عددا من الأمور التي يعمل تفعيلها على تحقيق نجاح ملوس في خطة استراتيجية تصدير العقار، لاسيما أن المنافسة أصبحت شديدة بعد توسع الدول القربية من مصر في هذا القطاع.