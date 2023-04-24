مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة «ابن المحظوظة» اليوم

يطرح الفنان ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل أغنيته الجديدة “ابن المحظوظة”، اليوم، للجمهور عبر قناته الرسمية “يوتيوب”، وأعلن مصطفى كامل طرحه للأغنية الجديدة “ابن المحظوظة” عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”، وتأتي كأول أغنية يقدمها للجمهور بعد تولّيه منصب نقيب الموسيقيين، حيث كانت آخِر أغنية قدمها بعنوان “زرعة خايبة” وحققت استماعًا جيدًا عبر منصات الأغنية المختلفة.

من ناحية أخرى كان آخر ظهور لمصطفى كامل في شهر رمضان الماضي ببرنامج “حبر سري”، مع المذيعة أسما إبراهيم، وتحدّث فيه عن كثير من كواليس قرارات نقابة الموسيقيين الخاصة بمطربي وفئة شعبة الأداء الصوتي التي كانت تُعرَف بالمهرجانات وغيرها من الأمور التي أثارت جدلًا كبيرًا منذ توليه منصب نقيب الموسيقيين.