مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين للمرة الثانية ..فوز مستحق وآمال بدعم الوسط الغنائي

أسدل الستار على انتخابات نقابة الموسيقيين الثلاثاء، وفاز بمقعد النصيب الفنان والشاعر الغنائي مصطفى كامل بعد منافسة قوية بينه وبين المرشح الثاني الموسيقار مصطفى حلمي زوج المطربة سومة حيث حظي مصطفى كامل بدعم كبير من الوسط الموسيقي الفترة الماضية ، وكذلك الموسيقار علاء سلامة وشريف حمدي .

و تعتبر هي المرة الثانية التي يتولى فيها مصطفى كامل منصب نقيب الموسيقيين ، بعد ان تولى هذا المنصب منذ سنوات قبل فترة عهد المطرب هاني شاكر السنين الماضية.

فارس فهمي : مصطفى كامل صنع نجوما في تاريخه الفني لذلك هو فنيا وإداريا شخص ناجح

أوضح الملحن فارس فهمي أن الشاعر والملحن مصطفى كامل كانت له تجربة سابقة كنصيب للموسيقيين وأثبت نفسه فيها .

وأضاف أنه الأحق بهذا المنصب ، مشيرا الى أن المرشحين بجانبه لايصلون لدرجة تميز وقوة مصطفى كامل وقدرته على ادارة هذا المنصب .

وأوضح أن مصطفى كامل صنع نجوما في تاريخه الفني ، لذلك هو فنيا واداريا شخص ناجح وقادر على تولي منصب صعب مثل نقابة الموسيقيين الفترة المقبلة .

ولفت إلى أن كامل يده نظيفة أيضا ، ولن يتهاون في أي خطأ أو تجاوز ، بالاضافة أن باقي المرشحين لايملكون تاريخ مصطفى كامل الفني او نجوميته وقدرته على الادارة وحل الأزمات والمشاكل المعقدة بنقابة الموسيقين .

صلاح عطية : خبرة مصطفى كامل في النقابة كبيرة والجميع يأمل فيه الخير

بدوره قال الشاعر الغنائي صلاح عطية عضو جمعية المؤلفين والملحنين ، إن هذه الدورة الانتخابية لنقابة المهن الموسيقيين هامة للغاية نظرا لتدهور الموقف الحالي للوسط والحالة الغنائية والموسيقية ببلادنا ، لذلك من سيتولى منصب نقيب الموسيقيين سيكون المسؤول عن انحدار الذوق والأغنيات.

وأكد ان سياسة المنع الذي اتبعها الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق لم تسفر أي جدوى حقيقية ، ولم يتم منع أغاني المهرجانات التي كان يعتبرها تدني في المستوى الفني .

ولفت إلى أن نقابة الموسيقيين يرجع تاريخها لعام 42 ، وأول من تولى منصب النقيب كانت ام كلثوم ثم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يليه أحمد فؤاد حسن وبعده الموسيقار حلمي أمين ثم صلاح عرام والراحل حسن أبو السعود وبعده جاء منير الوسيمي ، وبعد هذه القائمة نجح في تولي المنصب مطربين أولهم كان إيمان البحر درويش ثم مصطفى كامل وأخيرا هاني شاكر .

وأضاف أن جميع الموسيقين كانوا يأملون بفوز مصطفى كامل بهذه الدورة الانتخابية ، نظرا لخبرته في مجال النقابة سابقا حينما تولاها منذ سنوات قبل هاني شاكر ، وندعمه لأن يده نظيفة ويتحدث طيلة الفترة الماضية بشفافية واضحة .

وأردف قائلا أن أم كلثوم حينما أسست نقابة الموسيقيين كان الهدف منها ودورها ، مراعاة وخدمة أعضاءها قبل الاهتمام بالفن والحالة الموسيقية .

وتابع قائلا أنه يجب على نقابة الموسيقين دعم الأصوات الجديدة وتقديمها للجمهور الفترة القادمة.

عوض بدوي : مصطفى كامل قادر على إدارة أمور النقابة في الفترة القادمة بكفاءة عالية

وقال الشاعر الغنائي عوض بدوي إن مصطفى كامل رجل مخلص مع كامل الاحترام للموسيقار مصطفى حلمي ، حيث يتمتع بسمعة طيبة .

لكن مصطفى كامل قادر على إدارة أمور النقابة في الفترة القادمة بكفاءة عالية ، بالاضافة أنه فنانا محترما وهو جدير بهذه الثقة في المرحلة الزمنية التي نعيشها حاليا، وفق بدوي.

وأشار إلى أن تجربة مصطفى كامل السابقة في منصب نقيب الموسيقيين كانت ناجحة ، فهو يلبي رغبات وطلبات أعضاء النقابة ويسعى لرفع معيشة الموسيقيين من العازفين البسطاء ، لذلك هو شخص محبوب للغاية .