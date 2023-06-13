مصطفى كامل نقيبا للموسيقين بالتزكية.. سابقة تثير تحفظات وإشادات

فاز الفنان مصطفى كامل اليوم بمنصب نقيب المهن الموسيقية لأول مرة بالتزكية لمدة 4 سنوات قادمة دون أن يترشح أمامه أي شخص ، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ نقابة الموسيقين سابقا .

حيث كان مقرر اقامة انتخابات الموسيقين لمنصب النقيب ومجلس النقابة أيضا 1 اغسطس القادم لاختيار عدد 12 من 32 مرشحا متقدم للانتخابات على منصب عضوية مجلس الإدارة ، لكن بفوز مصطفى كامل بالمنصب اليوم ستقام هذه الانتخابات للمجلس فقط ، بعد أن فاز مصطفى كامل بفترة جديدة كنقيبا للموسيقيين .

حلمي عبد الباقي : الجميع أحس بما قدمه مصطفى كامل السنين الماضية لنقابة الموسيقين

كشف المطرب حلمي عبد الباقي وعضو مجلس نقابة الموسيقين ، أن اليوم كان آخر يوم في الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية لكن لم يترشح أحدا .

وعلق عبد الباقي على ذلك للمال فقال : أنها لأول مرة تحدث في تاريخ النقابة ، وذلك يرجع لأن الجميع أحس بما قدمه مصطفى كامل السنين الماضية لنقابة الموسيقين منذ توليه منصب النقيب ، ويرغبون في أن يكمل المسيرة خلال الأربعة سنوات القادمة .

ولفت الى أنه حينما يتواجد شخصا في منصب معين ، وساعد في زيادة المعاشات وكل شئ ووفر ايرادات خيالية فمن سيغامر بالترشح أمامه بعد هذه الانجازات الكبيرة التي حققها في فترة قصيرة .

وفيما يتعلق بالانتقادات التي توجه لمصطفى كامل كنقيب الموسيقين منذ توليه المنصب قال : من الطبيعي أن يظهر أشخاص حاقدين على قيادي ناجح وقوي في منصبه مثلما يحدث مع مصطفى كامل .

وأكد أيضا أنه قدم أوراق ترشحه لمجلس نقابة المهن الموسيقية ، مع كثير من الأعضاء وستجرى انتخابات المجلس 1 أغسطس القادم انما لن توجد انتخابات لمنصب النقيب بعد فوز مصطفى كامل بالتزكية اليوم .

فارس فهمي : مصطفى كامل متحدث لبق منذ أن تولى منصب نقيب الموسيقين

بينما أعرب الملحن فارس فهمي أن مصطفى كامل مجتهد في عمله كنقيب للموسيقين السنين القادمة لمدة 4 سنوات بالتزكية .

أشار الى أن مصطفى كامل متحدث لبق منذ أن تولى منصب نقيب الموسيقين ، بالاضافة لاحتواؤه لمغني المهرجانات وتنظيم آلية عملهم .

تابع قائلا أنه أمرا غريبا ألا يترشح أي شخص أو عضو أمام مصطفى كامل لأول مرة ، في تاريخ النقابة .

مها متبولي : هناك تربيطات داخل نقابة الموسيقين

بينما ترى الناقدة مها متبولي أن ماحدث اليوم أمرا غريبا جدا في تاريخ نقابة الموسيقين ، فلا يمكن أبدا أن تقام انتخابات بلا مرشحين مهما كانت أهمية النقيب الموجود .

أضافت أن ذلك يؤكد أن هناك تربيطات داخل نقابة الموسيقين وارهاب للأعضاء ، لكون أي انتخابات في الحياة بأي مجال يتم تقديم مرشح حتى لو كان صوريا لكن حينما لايوجد مرشحا واحدا أمام النقيب مصطفى كامل فذلك أمرا غريبا للغاية .

تابعت قائلة أن مصطفى كامل لم يقدم شيئا لنقابة الموسيقين يستدعي التجديد له ، فيكفي ظهوره ببرنامج رامز جلال الأخير ، مستطردة: “أؤكد مصطفى كامل ليس صورة مناسبة لمنصب نقيب الموسيقيين لدولة فيها نجوم كبار مثل محمد منير وعمرو دياب وهاني شاكر وغيرهم”.