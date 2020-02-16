مصطفى كامل : لو لقيت شغلانة غير الغُنا هسيبه بعد انتشار المهرجانات

قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق، إن مطربي المهرجانات الشعبية لجأوا للرشاوى للحصول على تصاريح إقامة الحفلات من النقابة.

مشيرًا إلى أنه يجب التحقيق في ذلك، حيث إنه تمت إثارة هذا الموضوع من قبل بعد مقطع فيديو للمطرب حمو بيكا، حينما قال إن أحد العاملين بالنقابة طلب منه رشوة 300 ألف جنيه للحصول على التصريح.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنه يدعم قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بوقف التصاريح لكل مطربي المهرجانات الشعبية لاستخدامهم كلمات مبتذلة، لكنه طالب بالتحقيق وتنقية جداول النقابة من الأصوات العاملة قائلًا: في ناس أعضاء نقابة عاملين صوتهم أقل جودة من صوت حسن شاكوش بعشرين مرة.

وتابع كامل: لو لقيت شغلانة تانية غير الغناء هسيبها بعد الهلس اللى سمعته، ودخل جوا بيتي، دول شباب بلا عواطف أو مشاعر، وخلق جيل مش كويس، والبنات بتشرب مخدرات بسبب الأغاني ده.

وكانت حذرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل مع مطربي المهرجانات

جاء ذلك بحسب قرار صادر عن النقابة مساء اليوم صدر تحت عنوان “تنبيه هام”.

ويشمل التنبيه أنه “على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافية عدم التعامل مع ما يطلق عليهم مطربي المهرجانات”.

كما صرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بأن هذا القرار نهائي ولن يقبل التراجع، حيث تم التنسيق مع كل الجهات لتنفيذ ذلك.