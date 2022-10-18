مصطفى كامل: قرار إيقاف فناني المهرجانات لإخماد النيران

تحدث نقيب الموسيقيين الجديد الفنان مصطفى كامل الساعات الماضية، عن كون اتخاذه قرار بإيقاف تصاريح فناني المهرجانات لفترة مؤقتة حتى يقوم بإخماد النيران المشتعلة الفترة الماضية.

وأشار إلى أن نوعية هذه الأغاني انتشرت بين الشباب، قائلا: “بينافسوا على الكلمة المبتذلة”، مؤكدًا عدم تحفظه على الموسيقى ولكن تحفظه على الكلمة المبتذلة، منوها أنه لا يريد من مطربي المهرجانات غناء قصائد بالفصحى ويرفض أيضًا المحتوى المقدم من قبلهم.

وأكد مصطفى كامل أنه لا يؤمن بمبدأ حرية التعبير، لافتًا إلى أنه يرى أن الحرية لها قيود وأنها مرفوضة حال تحقيقها أضرارًا للأسر المصرية.

وكشف نقيب الموسيقيين في حديثه، تفاصيل الاجتماع المزمع عقده والذي سيحضره عدد من الشخصيات منهم دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والناقد الفني طارق الشناوي، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستجتمع وتتخذ قرارًا فيما يتعلق بفن المهرجانات والهدف من قرار اللجنة حماية أبنائنا.