مصطفى كامل: عايز أضع ضوابط للمهرجانات ومش هقطع عيش حد

أكد نقيب الموسيقين مصطفى كامل أنه حريص على وضع ضوابط معينة لفناني المهرجانات فهو لا يرغب أبدا في قطع لقمة عيش أحدا لكنه يريد أن يحافظ على أبناءه وأبناء كل أسرة مصرية في المجتمع من هذه الموجة الغنائية .

وأشار كامل خلال مؤتمر نقابة الموسيقيين الذي عقد بمقر نقابة الممثلين بمنطقة الجيزة الأربعاء، إلى أنه قرر إيقاف تصاريح مطربي المهرجانات مؤقتا ، لحين وضع معايير وأسسس سليمة لهذا النوع من الغناء الذي نتشر وأصبح يمثل هوية الفن المصري وهذه كارثة حقيقية ويجب الغاء تسمية هذا النوع تماما المعروف بالمهرجان .

ووجه مصطفى كامل الدعوة لبعض الشخصيات لحضور المؤتمر ، أبرزهم نقيب الممثلين أشرف زكي والناقد الفني طارق الشناوي والكاتب الصحفي محمد الباز ودكتور مصطفى الفقي .