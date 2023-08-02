مصطفى كامل : طارق الشناوي بيرمي طوب بكلامه عني والمؤسسات تدار بصعوبة حاليا

أوضح نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أسباب اتخاذه قرارات معينة بالنقابة مؤخرا أثارت ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك خلال إجراء مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر الجديدة” مع الإعلامية إنجي أنور ، أثناء حلول الناقد الفني طارق الشناوي الذي هاجم قرارات نقيب الموسيقين الأخيرة ، خاصة في أمر إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت وأزمة النجم أحمد سعد الأخيرة مع منظمة حفل غنائي أقيم له بتونس.

وقال مصطفى كامل “أخويا طارق الشناوي، أنا ساعات بزعل منك جدا، لإني صديقك ومعاك رقمي، لما يكون في أمر ملتبس عليك ارجع لي ممكن أقنعك”.

وأبدى نقيب المهن الموسيقية، اعتراضه على التصريحات الأخيرة للناقد الفني طارق الشناوي، والتي انتقد فيها قرارات النقابة الخاصة بحفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، وأزمة الفنان أحمد سعد مع منظمة إحدى حفلاته في تونس.

وأشار إلى أنه “مثلا قصة أحمد سعد مكنتش أحب أطرح كواليسها، وأنا بحب طارق جدا لكن أتحفظ على إنه بيرمي طوب بكلامه”، لافتا الى أنه “لكل زملائي الذين لهم كلمة وآراء مسموعة، والناس تحترم وجهة نظرهم، من فضلكم المؤسسات دلوقتي تدار بصعوبة، ولو أستاذ طارق رجع لي وسألني في وراها إيه، أقول له خلي بالك في فتنة طائفية ممكن تحصل”

بينما تمسك طارق الشناوي برأيه في قرارات النقابة الأخيرة قائلا: “أكيد أنا مش برمي طوب، وكلامي له منطق وشايف إنه في أكثر من قرار لم يكن اختياره صائب”.

وتابع قائلا “أكثر من دولة عربية عملت حفلة ترافيس سكوت بجمهور 70 ألفا، وإحنا 6 آلاف فقط، وأرجأنا الحفل خوفا من تفاصيل أخرى، متهيألي هذا ليس في صالح مصر على المستوى السياحي”.