مصطفى كامل: إيرادات النقابة من حفلات الساحل الشمالي الموسم الحالي حتى الآن تجاوزت 20 مليون جنيه

قال الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية إن إيرادات النقابة من حفلات الساحل الشمالي الموسم الحالي حتى اليوم 3 سبتمبر بلغت 20 مليونا و280 ألف جنيه، مع استمرار الموسم ولم يتم إنهاء الموسم الغنائي داخل الساحل الشمالي.

وأضاف كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج علي مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن الساحل الشمالي كان أقصي إيرادات له كانت لا تتعدي الـ4 ملايين جنيه، وفي شهر أكتوبر الماضي كانت الإيرادات 7 ملايين جنيه، بينما المصروفات أعلى من الإيرادات.

وتابع كامل، أن الساحل الشمالي كان يستحوذ عليه بعض المجموعات التي تقصد استغلاله بشكل شخصي، وليس في صالح نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلي أن نقابة المهن الموسيقية بها حاليًا 144 مليون جنيه.

وأشار مصطفي كامل، إلى أنه تم عمل منحة مالية لأعضاء النقابة المهن الموسيقية تزامنًا مع دخول المدارس، وذلك تخفيف الحمل على كاهلهم.