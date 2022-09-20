مصطفى قمر يفتتح الدورة الأولى لمهرجان رشيد للموسيقى وهشام عباس في حفل الختام

تقيم دار الأوبرا المصرية مساء الخميس القادم 22 ستمبر الجاري حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان رشيد للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة ، تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني ودكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ودكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة ، وذلك بحضور دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية .

ويفتتح الدورة الأولى لمهرجان رشيد التي تقام بميناء رشيد الجديد ، الفنان مصطفى قمر لأول مرة وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، وفق بيان للأوبرا الثلاثاء.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من نائبة محافظ البحيرة ، وزير السياحة والآثار ، ووزيرة الثقافة التى تعلن انطلاق الفعاليات، ثم تبدأ فقرة عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، التي تقدم مجموعة من المؤلفات العربية والغربية الشهيرة التى اعيد صياغتها منها البخيل وأنا ، فوجا ، حلو المكان ، ماريمبا فيوجن ، ياحلو صبح ، تيكو تيكو ، أكدب عليك ، محتار ، يابتاع النعناع ، مامبو ، حارة السقايين ، 3 دقات ، سهر الليالي وغيرها .

ويختتم الحفل المطرب مصطفى قمر التي يقدم فيها أشهر أغنياته التي أحبها الجمهور منه في فترة التسعينات والألفية منها ” لسه حبايب ” و” سكة العاشقين ” و” خبيني ” و” عالبحر” و” و” منايا” و” السود عيونه” وغيرها .

يذكر أن مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة وتقام فعالياته على مدار 3 ايام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر .

ويحيي اليوم الثاني للمهرجان نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، واليوم الثالث سيكون لكورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب ، والمطرب هشام عباس وفرقته.