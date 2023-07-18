مصطفى قمر يعلن عن أولى أغنيات فيلمه أولاد حريم كريم (فيديو)

كشف المطرب مصطفى قمر خلال الساعات الأخيرة عن أولى أغنيات فيلمه السينمائي القادم ” أولاد حريم كريم ” الذي يعود به لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

وأعلن مصطفى قمر عن أولى أغنيات الفيلم عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” بقيامه بنشر فيديو أثناء تسجيله أغنية الفيلم قائلا ” «بنسجل أغنيات فيلم أولاد حريم كريم، غنوة بنتي كلمات الشاعر رضا زايد، وتوزيع موسيقي أسامة كمال، من ألحاني، والأوركسترا فرقة أحمد شرارة دعواتكم”.

فيلم لأولاد حريم كريم تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس ويشارك في بطولته ، بسمة وعلا غانم وداليا البحيري ورنا رئيس وتيام قمر وعمرو عبد الجليلي وريهام عبد الغفور كضيف شرف.