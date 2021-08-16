ثقافة وفنون

مصطفى قمر يطرح 3 أغنيات جديدة للجمهور

عاد مصطفى قمر لإحياء الحفلات الغنائية في موسم الصيف
أحمد حمدي 1:13 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 1:13 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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يعود المطرب مصطفى قمر للساحة الغنائية في موسم الصيف الحالي، بطرحه 3 أغنيات دفعة واحدة خلال الأيام القادمة: الأولى أغنية ضحكتك موصوفة وهي أغنية تتميز بطابع إيقاعي شرقي ألحان محمد يحيى.

أما الاغنية الثانية بعنوان أنا ألحان جوليو، والثالثة وجع الفراق، وهي أغنية تميل لطابع درامي رومانسي.

وسيقوم قمر بطرح أولى هذه الأغنيات خلال أيام قليلة لجمهوره، وذلك بعد آخر ألبوم غنائي قدمه لمن يهمه الأمر 2 الذي قدم فيه تجارب غنائية وموسيقية مختلفة مثل “دقي عودك” وغيرها والتي لاقت إعجابا من جمهور قمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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من ناحية أخرى، عاد مصطفى قمر لإحياء الحفلات الغنائية في موسم الصيف في القاهرة والساحل الشمالي، وحقق حفله الأخير بالساحل نجاحا جماهيريا وشاركته في غناء أغنية “حبك نار” الفنانة نيلي كريم قبل حفل زفافها، وذلك بعد أن قدماها سويا في فيلم حبك نار منذ 10 سنوات وأكثر.

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بقلم أحمد حمدي

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