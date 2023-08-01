مصطفى قمر يطرح «حريم كريم 2» بالسينمات 2 أغسطس

كشف المطرب مصطفى قمر أن فيلمه السينمائي الجديد “حريم كريم 2” سيتم طرحه غدا 2 أغسطس بالسينمات بعد انتظار طويل من الكثيرين.

وأضاف مصطفى قمر في تصريحات صحفية أن فيلم “حريم كريم 2″، يحمل كثير من المفاجآت الفنية للجمهور، خاصة أنه يعود به لشاشة السينما المصرية بعد غيابه لسنوات، والفيلم يمثل الجزء الثاني لفيلم “حريم كريم” الذي قدمه عام 2005 تقريبا ولاقى نجاحا كبيرا بالسينمات.

وشاركته بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز وعدد من النجمات والفنانين منهم الراحل طلعت زكريا، والفيلم يناقش العديد من المشكلات المتعلقة بالزواج في اطار اجتماعى رومانسى لايت.

فيلم “أولاد حريم كريم” أو “حريم كريم 2″، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس وهما صناع الجزء الأول أيضا، ويشارك في بطولة الجزء الثاني للفيلم أبطال جدد منهم بشرى وعمرو عبد الجليل وتيام قمر ورنا رئيس ويوسف عمر وهنا داوود وغيرهم.

إضافة لنجمات شاركن في الجزء الأول وهم بسمة وداليا البحيري وعلا غانم وخالد سرحان وريهام عبد الغفور تظهر كضيف شرف فقط بعد ظهورها في أحداث الجزء الأول.