ثقافة وفنون

مصطفى قمر يحتفل بعيد الحب في القاهرة الجديدة ويستكمل «فارس بلا جواز»

احتفل المطرب مصطفى قمر أمس بعيد الحب فى أحد الأماكن بالقاهرة الجديدة وحضر الحفل جمهور كبير وبعض الشخصيات الفنية. حيث قدم قمر في الحفل أغنياته القديمة التي اشتهر بها في مشواره الفني ومنها "السود عيونه" و"طال الليل" و"الليلة دوب"، بالإضافة…

أحمد حمدي 12:42 م, الأثنين, 15 فبراير 21 12:42 م, الأثنين, 15 فبراير 21

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احتفل المطرب مصطفى قمر أمس بعيد الحب فى أحد الأماكن بالقاهرة الجديدة وحضر الحفل جمهور كبير وبعض الشخصيات الفنية.

حيث قدم قمر في الحفل أغنياته القديمة التي اشتهر بها في مشواره الفني ومنها “السود عيونه” و”طال الليل” و”الليلة دوب”، بالإضافة لأغنيات ألبومه الاخير “ضحكت ليا” منها سامي ونفس الإحساس وعارف .

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كما يقوم حاليا مصطفى قمر بتصوير مسلسله الجديد “فارس بلا جواز” الذي يعرض في شهر رمضان القادم للجمهور ويعود به للدراما بعد سنوات طويلة منذ آخر مسلسل قدمه ” منتهى العشق ” تاليف محمد الغيطي وشارك في بطولته رانيا محمود ياسين ونهال عنبر وإيناس النجار ومنة فضالي.

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بقلم أحمد حمدي

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