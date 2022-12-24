مصطفى قمر يحتفل بالكريسماس بحفلين غنائيين مع الجمهور (فيديو)

قرر النجم مصطفى قمر الاحتفال بأعياد الكريسماس مع الجمهور، وذلك بحفلين غنائيين الأول سيكون مساء اليوم السبت بإحدى الأماكن بالقاهرة الجديدة في تمام العاشرة مساء.

كما يحيي الحفل الغنائي الثاني غدا في “كلاسيك روك” بمنطقة الشيخ زايد، ويحضر الحفل جمهور كبير وعدد من النجوم للاحتفال مع مصطفى قمر، ويشرف على الحفلين مدير أعماله علي رشاد وشقيق مصطفى حمادة قمر أيضا.

ويقدم قمر في الحفلين أغنياته الشهيرة التي أحبها الجمهور منه في مسيرته الغنائية الطويلة التي بدأها منذ فترة التسعينات وحتى الآن منها، “السود عيونه” و”الليلة دوب” و”حبيب حياتي” و”بسلم عليك” و”خبيني” و”مابحبكيش” وعارف” و”ضحكت ليا، إضافة لأغنيته الجديدة التي طرحها منذ فترة مع المطرب محمد نور “شوفتوا القمر” ، الأغنية كلمات أحمد علاء وألحان محمد نور وتوزيع موسيقي أحمد شفيق.