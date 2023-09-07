مصطفى قمر و طارق الشناوي يتبادلان الهجوم بسبب أولاد حريم كريم

هاجم المطرب مصطفى قمر الناقد الفني طارق الشناوي الساعات الأخيرة عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” بعد انتقاد الشناوي فيلم قمر الجديد ” أولاد حريم كريم “

فقال طارق الشناوي في لقائه ببرنامج اي تي بالعربي ” “فيلم أولاد حريم كريم” من أسوأ الأعمال الفنية على الرغم من أن مخرجه علي إدريس مخرج مهم، وزينب عزيز كاتبة مهمة.”.

وأضاف الشناوي “مصطفى قمر عايش على الزمن القديم، ومصطفى قمر في عز فشله كمطرب قرر أنه يعمل الفيلم واللى اشتغل معاه الجزء الثاني الحريم اللى مش مطلوبين أوي في السينما”.

وهاجم مصطفى قمر الناقد عبر انستجرام بكلمات لاذعة منها “هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلًا طيب انت اللي جيبته لنفسك عموما … انت كاتب كلام … يدل للمرة المليون انك ماشفتش الفيلم وعموما اللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة … او مصلحة اي فيلم تاني ..”.