مصطفى عبد الواحد: 2018.. عام تحسن خدمات الاتصالات

❐ 258 مليون جنيه وفورات تشغيلية لدى البريد بعد تحديث مكاتبهاقال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، إن العام المقبل يشهد تحسن خدمات الاتصالات والإنترنت، موضحا أن المرفق يقوم بأعمال متابعة دورية على المشغلين، للتأكد من التزامهم بمعايير الجودة والمواصفات الفنية ا

❐ 258 مليون جنيه وفورات تشغيلية لدى البريد بعد تحديث مكاتبها

قال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، إن العام المقبل يشهد تحسن خدمات الاتصالات والإنترنت، موضحا أن المرفق يقوم بأعمال متابعة دورية على المشغلين، للتأكد من التزامهم بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة والمنصوص عليها، فى تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، التى طرحت خلال العام الماضى .

أكد عبد الواحد خلال الجلسة الحوارية التى نظمتها شركة هواوى الصينية لحلول الاتصالات، تحت عنوان «مجتمعات الإبداع»، أن ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أكد خلال افتتاحه للمعرض هذا العام أنه من المقرر طرح تراخيص الجيل الخامس للاتصالات فى 2020، لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية.

تابع أنه جار العمل على قدم وساق لاستبدال شبكة البنية التحتية النحاسية للقطاع بكابلات الألياف الضوئية، ويعكف الجهاز على ضمان تغطية جميع المناطق المحرومة بخدمات الاتصالات.

كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، عن تحقيقها وفورات مالية خلال المرحلة الماضية من العمليات التشغيلية بقيمة 258 مليون جنيه، ناتجة عن استخدام التكنولوجية فى تحديث المكاتب البريدية، وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وألمح إلى أن تسجيل الهيئة صافى أرباح خلال العاميين الماضيين، بلغت 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ 450 مليون جنيه خسائر فى وقت سابق.

أضاف عمرو علوبة، رئيس شركة الاستشارات الهندسية ecg، أن المبانى الإدارية فى التجمعات الجديدة، أصبحت مزودة بشبكة كابلات ألياف ضوئية للاتصال بشبكة الإنترنت بسرعات عالية، لافتا إلى أن هذه المبانى تراعى معايير الأمن والسلامة العامة، من خلال نظام مركزى لإدارتها إلكترونيا على غرار النموذج المتبع فى 6 أكتوبر.