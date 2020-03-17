اتصالات وتكنولوجيا

مصطفى عبد الواحد مستشاراً لوزير الاتصالات لشئون الحوكمة

بعد ترك منصبه كقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
محمود جمال 2:06 م, الثلاثاء, 17 مارس 20 2:06 م, الثلاثاء, 17 مارس 20

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  أصدر الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين مصطفى عبد الواحد مستشاراً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون حوكمة الاتصالات.


وكان عبد الواحد يتولى مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ يوليو 2015 حتى مارس 2020، حيث ساهم في وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، وإنجاز العديد من الأعمال التى دفعت الى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومواكبة التطورات السريعة لهذه الصناعة في العالم.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا منذ أيام بتعيين المهندس حسام عبد اللاه شعبان موسى الجمل رئيسا تنفيذيا لـ«جهاز تنظيم الاتصالات» لمدة عامين خلفا لـ ” عبد الواحد

ويأتى تعيين حسام الجمل رئيسا تنفيذيا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد خلو المنصب منذ قرابة 5 سنوات، حيث تولى المهندس مصطفى عبد الواحد مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز منذ يوليو 2015.
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بقلم محمود جمال

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