مصطفى عبده: مستعد للترشح في انتخابات اتحاد الكرة.. بشرط واحد

اتحاد الكرة يحتاج إلى إدارة مميزة وحكيمة من أجل وضع النشاط في طريقه الصحيح

أكد مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، أنه مستعد للترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال الانتخابات المقرر إقامتها هذا الصيف، عقب عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

وقال مصطفى عبده، خلال تصريحات تليفزيونية: ليس لدي أي مانع من خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة القدم، لكن بشرط توافر العدالة الكاملة أثناء الانتخابات.

وأضاف: اتحاد الكرة يحتاج إلى إدارة مميزة وحكيمة من أجل أن يضع الكرة المصرية في طريقها الصحيح، وهذه هي فرصة الانتخابات القادمة.

وعن ترشحه لرئاسة الاتحاد، قال: مستعد للترشح وخوض السباق الانتخابي، ولكن الأولوية حاليا بالنسبة لي هو العودة لمجال الإعلام.

مصطفى عبده، هو أحد لاعبي الأهلي القدامى، حيث شهد استاد الإسكندرية أول مباراة رسمية له مع الأهلي في بطولة الدوري العام في شهر أكتوبر عام 1972 أمام الأوليمبي وانتهت المباراة بالتعادل.

وبعد اعتزاله اتجه إلى العمل في مجال كرة القدم، فعمل في القناة الثالثة المصرية ثم قناة المحور ثم قناة دريم 1.