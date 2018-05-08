مصطفى عبدالقادر: فرض ضريبة على الاقتصاد الرقمي تحد أمام الدول النامية

المال خاصقال الدكتور مصطفى عبدالقادر، مستشار الضرائب الدولية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، إن مشكله فرض الضريبة على الاقتصاد الرقمي تمثل تحديا أمام الدول، خاصة الدول النامية.وأضاف خلال كلمته بندوة "تحديات فرض الضريبة على أنشطة الاقتصاد الرقمي", والتى عقدت بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية, أن

المال خاص

قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، مستشار الضرائب الدولية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، إن مشكله فرض الضريبة على الاقتصاد الرقمي تمثل تحديا أمام الدول، خاصة الدول النامية.

وأضاف خلال كلمته بندوة “تحديات فرض الضريبة على أنشطة الاقتصاد الرقمي”, والتى عقدت بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية, أن هناك جهودا دولية في مجال الضريبة على الدخل والقيمة المضافة وتجنب الازدواج الضريبي.

وتأتى هذه الندوة فى إطار اهتمام المركز بالقضايا المتعلقة بالاقتصاد الرقمى، ويتحدث فيها الدكتور مصطفى عبدالقادر، مستشار الضرائب الدولية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية؛ ويعقب عليها، كل من المهندس أشرف صبرى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “فورى” لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكترونى؛ والسيد حاتم منتصر، الشريك التنفيذى لمؤسسة حازم حسن للاستشارات.

كما يرأسها أحمد أبو على، الشريك بمكتب حسونة وأبو على للاستشارات القانونية وعضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وتديرها الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.