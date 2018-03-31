مصطفى عاطف يحتفل بألبومه الجديد بمؤتمر صحفي اليوم

أحمد حمدييحتفل مساء اليوم المنشد مصطفى عاطف، في السابعة مساء بأحدى فنادق القاهرة بإطلاق البومه الجديد كاني معاك، بحضور كوكبة من الفنانين والاعلاميين قدم مصطفى عاطف، برنامج "شفت النبي" على قناة قبيلة، برنامج "شكرًا حبيبي" على قناة الجمهورية GTV 2012، برنامج "صحبة" على

أحمد حمدي

يحتفل مساء اليوم المنشد مصطفى عاطف، في السابعة مساء بأحدى فنادق القاهرة بإطلاق البومه الجديد كاني معاك، بحضور كوكبة من الفنانين والاعلاميين



قدم مصطفى عاطف، برنامج “شفت النبي” على قناة قبيلة، برنامج “شكرًا حبيبي” على قناة الجمهورية GTV 2012، برنامج “صحبة” على قناة دريم فى رمضان 2013، “ابتهالات مصطفى عاطف باب الرجاء” على إذاعة ميجا fm رمضان 2014، وحاليًا برنامج “باب الخلق” على راديو إنيرجي 2018، بالإضافة إلى إنشاده مجموعة كبيرة من الابتهالات المعروفة منها “قمر”، و”صليت عليه”، و”من مكة للمدينة”.