مصطفى عاطف: تعلمت من مدارس كثيرة وأسلوبى مختلف

قدم فى ألبومى الجديد “كأنى معاك” أغنيات بلهجات عربية مختلفة للوصول لجميع الفئات

أحمد حمدى

حقق المنشد الدينى مصطفى عاطف نجاحا ملحوظا الأعوام الأخيرة فى الإنشاد الدينى بمصر ،وتخطت شهرته حدود الوطن العربى واستطاع الوصول بأغنياته وأدائه الراقى لجنسيات وشعوب عربية مختلفة، وكانت أغنيته ” قمر ” بمثابة “وش السعد ” عليه فى مجال الانشاد الدينى ،وبالرغم من ذلك تعرض لأزمات انتاجية عرقلت طرح البومه الاول “كأنى معاك ” للجمهور لفترة طويلة، لكنه اصر على تحقيق هدفه ودعمه اشخاص حتى ظهر ألبومه للنور منذ ايام قليلة .

” المال ” التقته وتحدثت معه عن البومه الجديد “كأنى معاك ” وما يحويه من اغنيات، والاختلاف بين ما يقدمه فيه والمنشدين الآخرين،ومالذى يتمناه للانشاد الدينى الفترة المقبلة.

وصف نجم الإنشاد الدينى مصطفى عاطف البومه الجديد “كأنى معاك ” بأنه مولود حديث بالنسبة له، واخذ وقتا ومجهودا كبيرين منه فى تحضير اغنياته، متمنيا ان يكون فاتحة خير عليه وان يترك اثرا وبصمة كبيرة فى اللون الانشادى، وان يلقى نجاحا جماهيريا كبيرا الفترة المقبلة .

واكد فى حواره للمال انه اصبح له جمهور كبير خارج مصر ممن لا ينطقون باللغة العربية، بالاضافة انه يعمل دائما فى اى شىء يقدمه ان ينال رضا واعجاب المصريين.

ولفت عاطف الى انه تعاون مع فريق عمل كبير من الشعراء والملحنين والموزعيين الموسيقيين لمدة عامين تقريبا من اجل وضع اغنيات جديدة واستبدال اغنيات اخرى حتى يظهر الالبوم ككل بمستوى راق للناس.

واشار ايضا الى انه قرر اختيار اسم الالبوم “كأنى معاك ” لكون هذه الاغنية من اقرب الاغنيات له فى البومه الجديد، بالاضافة الى ان فكرتها وهو ينشدها تجعله يشعر بأنه مع النبى عليه السلام ويسمع صوته لربنا خالصا له، لذلك احس ان اسم الالبوم “كأنى معاك ” فيه جمع بين هذه الافكار معا.

واوضح انه قبل أن يبدأ الانشاد الدينى تعلم من مدارس هذا اللون ممن قبله خاصة الكبيرة الراقية ،وكان متعمدا ان يقدم شيئا مختلفا فى الانشاد وترك اثرا فى الجمهور حتى يستطيع ايصال الانشاد الدينى لاكبر فئة من الجمهور العربى .

واستطرد قائلا البومى الجديد اقدم فيه اغنيات بلهجات عربية مختلفة منها الصوفى والشامى واغنية باللهجة الشيشانية ، حيث احرص على ان اتوجه بالانشاد الدينى لمخاطبة عقول ووجدان شعوب عربية مختلفة.

واكد مصطفى عاطف انه يضع نفسه دائما موضع المتعلم حينما يستمع لانشاد معين لان هناك اشخاص تركوا بصمات حقيقية ويتعلم منهم الكثير من ادائهم للانشاد وطريقتهم وروحهم فيه ايضا، لافتا الى انه يسعى للتعلم من الجيد والردئ ايضا ويستفيد من اخطائه وكل الموجودين على الساحة حاليا جيدون سواء كانوا منشدين كبار او صغار فى السن لكنه يحرص على التعلم من اساليبهم فى الانشاد ويجذبه ايضا تعلم الانشاد الدينى ممن يقدمونه خارج مصر بلهجات عربية مختلفة.

وكشف لنا انه تعرض لازمات مادية وانتاجية تسببت فى تأجيل طرح البومه كأنى معاك لفترة طويلة لكنها مرت بفضل الله ثم باصراره على تحقيق ما يريد، بالاضافة لوجود دعم قدم له من اشخاص كثيرين، كما ان اختياراته للاغنيات فى الالبوم الجديد اخذت منه وقتا فى تحضيرها ايضا وفى الماضى كانت الالحان والقصائد تغنى فى اتجاه واحد معين لكنه حاول توسيع الامور وتنويعها فى البومه الجديد.

وعن نجاح اغنية “قمر” التى قدمها منذ فترة وحققت اصداء كبيرة لدى الجمهور فى الوطن العربى والاختلاف الذى يقدمه من حيث نوعية الموسيقى فى البومه الجديد كانى معاك وعنها قال: هناك فرق كبير موسيقيا بين اغنية “قمر” واغنيات البومى الجديد من حيث نوعية الانشاد وطريقته التى اقدمها فيه، بالاضافة ان هناك اغنيات على نفس نهج قمر ودربها، مؤكدا ان اغنية قمر كانت بمثابة فاتحة خير عليه حقيقية ولمع اسمه الفنى فى معها.

وتمنى مصطفى أن يلقى الانشاد الدينى الفترة المقبلة فى مصر انتشارا اوسع ونجاحا اكبر ويحاول بكل طاقته الفنية أن يدعم الانشاد الدينى ويقدم افضل الاغنيات فى هذا اللون بشكل راق وبموسيقى مختلفة تناسب اذواق الجميع.

وكشف أنه يقوم بتحضير مشروع فنى كبير فى مجال التمثيل للمشاركة فيه الفترة المقبلة ولن يبعده عن تقديم اغنيات الإنشاد الدينى التى كانت سببا فى شهرته فى مصر.