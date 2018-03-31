مصطفى عاطف : ألبومي الجديد تأخر لمشاكل مادية ووجودي خارج مصر

أحمد حمديقال المطرب والمنشد الديني مصطفى عاطف إنه تعاون مع الموزع هاني يعقوب في أغنية روسية، وكان يفترض حضوره المؤتمر الصحفي لألبومه الجدبد "كأني معاك".وأضاف أنه سعد بتعاونه مع مهندس الصوت هاني محروس ومصطفى رءوف وسامح شكري مصور الألبوم الجديد.وتابع أنه يهتم بأدق تفاصيل عمله في ألبومه

أحمد حمدي





قال المطرب والمنشد الديني مصطفى عاطف إنه تعاون مع الموزع هاني يعقوب في أغنية روسية، وكان يفترض حضوره المؤتمر الصحفي لألبومه الجدبد “كأني معاك”.

وأضاف أنه سعد بتعاونه مع مهندس الصوت هاني محروس ومصطفى رءوف وسامح شكري مصور الألبوم الجديد.

وتابع أنه يهتم بأدق تفاصيل عمله في ألبومه الغنائي الجديد، لافتًا إلى أنه سافر إلى أماكن عديدة للغناء فيها مع مدير أعماله أحمد أمين، ومنها أماكن كالأدغال لنشر فنه وأغنياته.

وعن ألبومه الجديد أكد أنه تأخر طرح نزوله؛ لعدم تواجده في مصر لفترة طويلة، ووجود مشاكل مادية حتى وجد دعمًا كبيرًا من منى حسن وتامر زناتي حتى تتواجد شركة إم تي دبليو لإنتاج ألبومه الجديد “كأني معاك”.

ولفت عاطف إلى أن عائلته أسهمت في تكوينه ونجاحه وسلوكه، مشيرًا إلى أنه لا ينسى فضل أسامة الأزهري وعلي الجفري عليه دائمًا.