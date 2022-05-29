مصطفى صلاح: 30% نموا في أقساط تأمينات الحياة خلال العام الماضي

قال مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، شركته هدفها الأساسي مساندة العملاء في أوقات الأزمات.وأضاف خلال كلمته بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 6 أن حجم الاقساط لتامينات الحياة ارتفع إلى 24 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 30٪ خلال العام الماضي، موضحا أن قطاعات تأمينات الحياة واجهت الكثير من الأزمات ومنها الثورة وأزمة انتشار فيروس كرونا كوفيد 19.

ولفت إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد كان له تأثير في زيادة حجم الأقساط خلال الفترة الماضية.



وأشاد بدور السوق المصرية للتأمينات في تأمين العملاء وتدعيم المجتمع المصري.

