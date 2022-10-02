مصطفى صلاح العضو المنتدب للشركة: «المهندس لتأمينات الحياة» تستهدف %20 نموا فى محفظتها العام الجارى

تستهدف شركة «المهندس لتأمينات الحياة» تحقيق %20 نموًا على الأقل فى محفظة أقساطها خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023، فى إطار خطتها للتوسع فى التأمينات الفردية والجماعية.

وكشف مصطفى صلاح العضو المنتدب للشركة أنه جارٍ تعديل كافة المنتجات خلال الثلاث سنوات المقبلة، وكذلك تطوير فروعها الجغرافية وربطها إلكترونيًّا بمقرها الرئيسى بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف صلاح أن شركته تقترب من زيادة راسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه، وذلك فى إطار دعم ملاءتها المالية والاستعداد مبكرًا لقانون تنظيم التأمين الموحد المتوقع صدوره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أن شركته تسعى للتوسع فى التأمين متناهى الصغر عبر منتجات جديدة، بهدف التغلب على تأثير التضخم المرتفع على انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين ومدى قدرتهم على شراء وثائق «الحياة».

وإلى نص الحوار..

● «المال»: ما هى استراتيجية تطوير الشركة ؟

صلاح: تتضمن استراتيجية تطوير الشركة تعديل المنتجات وأسعارها وتحسين العلاقات مع الوسطاء وجذبهم، وتدريب الجهاز الإنتاجى والحصول على شروط جيدة فى اتفاقيات الإعادة.

وتُعد هذه الإجراءت هى «كلمة السر» فى تحقيق الشركات نتائج فنية جيدة خلال العام المالى الماضى 2021/ 2022 بمعدل نمو %36 فى الأقساط المباشرة.

وانقسمت خطة التطوير إلى قصيرة الأجل وأخرى طويلة المدى فعلى سبيل المثال يوجد لدينا 15 منتجًا وبدأت الشركة فى تعديل 5 منها سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، ليتم تحسين شروطهم وتغيير أسعارهم واعتمادهم من هيئة الرقابة المالية للعمل بهم فى شكلهم الجديد بالسوق.

● «المال»: هل تدرسون إصدار منتجات جديدة ؟

صلاح : تدرس الشركة إصدار منتجين جديدين فى نشاط متناهى الصغر بأقساط منخفضة، وتم إرسالهم إلى هيئة الرقابة المالية لاعتمادهم لتناسب الأوضاع الحالية من ارتفاع التضخم.

● «المال»: هل تنوون التوسع فى منتجات مرتبطة بالوحدات الاستثمارية؟

صلاح : لن نتوسع فى منتجات الوحدات الاستثمارية فى ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة بالسوق حاليا.

● «المال»: هل تركزون على التأمينات الفردية أم الجماعية ولماذا ؟

صلاح: تسعى الشركة للتوسع فى كلاهما.

● «المال»: ما هى خطة تطوير الفروع الجغرافية للشركة ؟

صلاح: تمتد خطة تطوير الفروع لمدة ثلاث سنوات مع الأخذ فى الاعتبار أى ظروف استثنائية.

يبلغ عدد فروع الشركة 18 فرعًا جغرافيًّا على مستوى الجمهورية يغطون أغلب مناطقها، وجارٍ تطوير 8 منها حاليًّا فى إطار خطة تدريجية تشمل كل المناطق.

وتستهدف عملية التطوير ربطه إلكترونيًّا بالمركز الرئيسى عبر نظام تكنولوجى موحد لإحكام الرقابة والمتابعة عليها.

● «المال»: كيف نجحتم فى توطيد علاقاتكم مع وسطاء التأمين ؟

صلاح: يتكون الجهاز الإنتاجى للشركة من فريق مبيعات مباشرة من العاملين بالشركة بالإضافة إلى وسطاء أفراد وشركات وساطة.

وتستهدف الشركة توطيد العلاقة مع هذه الأذرع الثلاثة عبر توفير كافة أساليب التدريب الحديثة على فن المبيعات والتعريف بمنتجات الشركة وكذلك اتباع تعليمات هيئة الرقابة المالية فى تسجيل المتدربين لديها.

وسوف نقدم أفضل الخدمات لعملاء الوسطاء مثل سرعة الإصدار وتسوية المطالبات بجانب الدقة فى العمل، والتواجد بالقرب من العميل فى الوقت المناسب له.

ولن تنجرف الشركة فى حرب المضاربات السعرية أو المغالاة فى عمولات الوسطاء، ولكن سوف تكون تكاليف الإنتاج فى المستوى المتوسط بين اللاعبين فى السوق، ويتم احتسابها بشكل اكتوارى دقيق.

● «المال»: أين وصل قطار التحول الرقمى بالشركة ؟

صلاح: تعمل الشركة على قدم وساق لاستكمال عملية التحول الرقمى والتطوير التكنولوجى لكاقة عمليات وفروع الشركة، وكذلك ضمان جودة العمل عن بُعد.

وظهرت أهمية الرقمنة فى فترة وباء كورونا المستجد «كوفيد – 19” ولجوء الشركات للعمل عن بُعد بجزء لا يستهان به من قوتها البشرية، لذا لابد أن تضمن النظم التكنولوجية مرونة وكفاءة فى إجراء العمل عن بعد وخارج المكاتب.

وتسعى الشركة للاستفادة من سرعة التحول الرقمى فى الإصدار الإلكترونى للوثائق، وكذلك التحصيل للأقساط وربط الفروع الجغرافية ببيعضها إلكترونية، وكذلك بالمقر الرئيسى وسرعة تبادل المستندات والبينات وحصول العميل على الخدمة بسهولة وفى وقت قصير.

وجارٍ تنفيذ خطة لتطوير البنية التكنولوجية للشركة فى نهاية يونيو المقبل، بهدف الوصول إلى ميكنة تامة لعمليات وتعاملات الشركة بهدف تقليل الإجراءات اليدوية.

ويتلو ذلك تطوير الموقع الإلكترونى للشركة وتصميم «موبايل أبلكيشن» لها بهدف تنويع الخدمات المقدمة للعملاء.

● «المال»: هل تدرسون مزاولة نشاط الإصدار الإلكترونى ؟

صلاح: تسمح الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًّا فى نشاط تأمينات الحياة بإصدار وثيقة التأمين المؤقت بدون كشف طبى إلكترونيا.

ونأمل وننتظر أن يتم توسيع نطاق المنتجات المسموح بإصدارها إلكترونيًّا، كما أن خطة الشركة لمزاولة هذا النشاط يتوقف على الانتهاء من خطة تطوير الموقع الإلكترونى اللازم لاكتمال عملية البيع من خلاله.

● «المال»: هل اكتمل بناء الهيكل الإدارى وشغل المناصب الشاغرة بالشركة؟

صلاح: انتهت الشركة من شغل مناصب الشاغرة ولم يتعدى عدد العناصر التى تم الاستعانة بها من خارج الشركة أصابع اليدين، واعتمدت الشركة على العاملين بها فى التصعيد للوظائف التى تحتاج إلى تدعيم بعد تدريبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وتعمل الشركة على خفض المستوى العمرى للعاملين بها عبر الاعتماد على الشباب وعدم التجديد لمن بلغ سن التقاعد، بهدف منح الفرصة للعناصر الشابة للترقى والتطوير وخلق صف ثانى وثالث لاستكمال المسيرة واستمرارية المؤسسة فى النمو والنجاح.

وتم إعداد هيكل تنظيمى جديد وحديث ومتوافق مع أحدث الأساليب العملية المتبعة بشركات التأمين، وتم تأسيس إدارات جديدة وهى «خدمة العملاء» و«التسويق» بعد فصله عن المبيعات وهناك مسئولون لكل من «غسل الأموال» و«الالتزام» و«المخاطر» وكذلك «الحوكمة».

● «المال»: هل تدرس الشركة تأسيس صندوق استثمار ؟

صلاح: تدرس الشركة تأسيس صندوق استثمار نقدى خلال الفترة المقبلة، تشجع هيئة الرقابة المالية حاليا قطاع التأمين على التوسع فى الاستثمار فى سوق الأوراق المالية من خلال تحفيزات محددة.

● «المال»: كيف يؤثر ارتفاع التضخم على نشاط تأمين الحياة ؟

صلاح : يعتبر التضخم الحالى عالميا وليس محليا فقط، وارتفاع معدلاته وغلاء الأسعار وتغير سعر الصرف لصالح الدولار يؤدى إلى انخفاض القوة الشرائية للعملاء مما يؤثر على حجم الطلب على منتجات التأمين.

● «المال»: هل تدرس الشركة مزاولة نشاط التأمين المصرفى ؟

صلاح: هناك خطة لدى الشركة لمزاولة التأمين المصرفى وإبرام تحالفات مع البنوك لتسويق منتجاتنا عبر فروعها، ولكن ذلك يتم بعد انتهاء خطة التطوير والتحول الرقمى، ويتزامن مع الاكتتاب كذلك فى فرع «الطبى».

● «المال»: ما أبرز مؤشرات المركز المالى فى 30 يونيو الماضى ؟

صلاح: حققت الشركة %36 نموا في محفظة أقساطها المباشرة بنهاية العام المالي 2021/ 2022 لتبلغ 140 مليون جنيه مقابل 103 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من 2020/ 2021.

وسددت الشركة تعويضات للعملاء بإجمالى 102 مليون جنيه خلال 2021/ 2022، ونجحت فى تحقيق فائض نشاط الشركة بنهاية يونيو الماضي بلغ 45 مليون جنيه.

كما ارتفعت قيمة إجمالى الاستثمارات لتبلغ 1.108 مليار جنيه فى 2021/2022، مقابل 1.031 مليار جنيه فى 2020/ 2021 بزيادة قدرها 77 مليون جنيه عما كانت عليه العام الماضى، محققة زيادة بنسبة %7.5 عن العام الماضى.

وبلغ إجمالى حقوق المساهمين فى 30 يونيو الماضي 303 ملايين جنيه، مقابل 295 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

● «المال»: كم معدل النمو المستهدف فى الأقساط خلال العام المالى الحالى ؟

صلاح: تستهدف الشركة معدل نمو %20 خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023.

● «المال»: هل مبالغ التأمين بوثائق الحياة مناسبة حاليا فى ظل التضخم وتغير سعر الصرف؟

صلاح: ولكن ذلك يتطلب عدة إجراءات قد يكون منها إعادة الكشف الطبي على العميل أو استيفاء استبيان الحالة الصحية، وكذلك قيمة القسط لا ترتبط فقط بالجزء الزائد من مبلغ التأمين بل ترتبط أيضا بسن المؤمن عليه وقت التعديل حيث كلما تقدم العمر يزيد معدل السعر.

● «المال»: كيف يتم زيادة حجم اختراق التأمين فى المجتمع ؟

صلاح: هذا يتطلب زيادة معدل الوعى التأمينى المنخفض حاليا فى مصر مقارنة بالدول الأوروبية وحتى بعض أسواق المنطقة التى سبقتنا فى النشاط.

وتعتبر الأسواق الأوروبية التأمين ضرورة وليس من الكماليات أما فى مصر فيتم النظر له على أنه رفاهية ويتم شراءه من فائض الدخل.

ولابد أن يتحول التأمين إلى ضرورة فى مصر كى يزيد انتشار النشاط وترتفع حجم مبيعات الوثائق ومساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

● «المال»: هل نحتاج إلى تأمينات إلزامية فى نشاط الحياة ؟

صلاح: من الضرورى فرض تأمين إلزامى فى نشاط الحياة وهو يعتبر «طوق النجاة» للقطاع خلال الفترة المقبلة.

ومن الهام الاستفادة من تجربة المجمعات التى نشطت سوق الممتلكات والمسئوليات، وتكرار ذلك فى نشاط الحياة.

● «المال»: من أبرز معيدى التأمين الذين تتعاقد معهم الشركة ؟

صلاح: تتعامل الشركة مع شركات إعادة تأمين كبرى مثل «هانوفر رى» و«RGA» و«أفريكا رى»، وتسعى الشركة دوما لتحسين شروط اتفاقيات الإعادة من حيث الطاقة الاستيعابية والعمولات.

● «المال»: هل السوق يمكن أن يشهد حركة اندماجات أو استحواذات ؟

صلاح: يعد السوق مرشحا لحدوث حركة اندماجات خلال الفترة المقبلة بسبب الملاءة المالية لرغبة الشركات فى التوافق مع مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد والذى حدد الحد الأدنى لراس المال المدفوع بـ 250 مليون جنيه.

وتحتاج الشركات كذلك لدعم ملائتها المالية لكى تستطيع المنافسة فى ظل انخفاض قيمة العملة وتكل الزيادات فى رؤوس الأموال قد لا تكون فى قدرة بعض الشركات مما يحدوها للاندماج مع أخرى.

● «المال»: كم حجم رأس المال المدفوع ؟ وما هى خطط زيادته ؟

صلاح: أصبح رأس المال المدفوع حاليا 225 مليون جنيه بدلا من 150 مليون جنيه بزيادة 75 مليون جنيه وتم تمويلها من الأرباح المحتجزة والاحتياطى العام.

وتخطط الشركة لزيادة رأس المال المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023 للتوافق مع متطلبات مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد بخصوص الحد الأدنى للملاءة المالية.