مصطفى شوقي ورامي صبري يعودان بأغنيات جديدة في 2021

طرح المطرب مصطفى شوقي بعد غياب أغنية سنجل جديدة “يا سمرا” إنتاج نصر محروس بعد نجاحهما معا في أغنيات سابقة مثل “ملطشة القلوب” و”عرقسوسي” و”ضارب عليوي” أيضا .



كما طرح أيضا المطرب رامي صبري أغنيته الجديدة “شطبنا” بعد أزمته الأخيرة مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي بعد غناء صبري لأغنية “شكرا” التي قدمها الفنان عمرو دياب في ألبومه الجديد “يانا يا لاء”، وقام رامي بطرحها على الانترنت بصوته دوت اخذ تصريح رسمي او موافقة من صناع الاغنية الاصلية .

بتول عرفة: لا يمكن أن أقدم كليب للجمهور لأغنية لست مقتنعة بها

ترى المخرجة بتول عرفة ان اغنية يا سمرا لمصطفى شوقي التي تم طرحها جديدة في كلماتها وموسيقاها وكانت اغنية مميزة ، لافتة الى ان محتوى الاغنية هو الاهم كعمل فني سواء كان اغنية سنجيل او البوما غنائيا كاملا .

وأضافت، هناك أغنية منفردة لا تعجب الجمهور وأغنيات أخرى تكون جاذبة للمستمعين، الأمر يتعلق بجودة ومستوى الأوديو لأن الفيديو كليب يعتبر عاملا مساعدا للأغنية وليس الأساس .

وأكدت أنها لا يمكن ان تقدم كليب للجمهور لأغنية ليست مقتنعة بها ابدا من الناحية الفنية وجودتها ومستواها أيضا، موضحة أنها يجب ان تكون مقتنعة تماما بما تقدمه للناس حتى يظهر في النهاية العمل الفني بصورة جديرة بالاحترام وتكون راضية عنه في مسيرتها الفنية .

صلاح عطية: هشام الجخ إضافة كبيرة في أغنية يا سمرا

وأوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية أن أغنية مصطفى شوقي الجديدة لأول مرة الشاعر الغنائي هشام الجخ المعروف بلغته العامية يكتب أغنية ممتعة بهذا الشكل ولاقت نجاحا جيدا منذ طرحها في أول وثاني يوم، وهي بداية مبشرة جدا وستضيف كثيرا للوسط الغنائي .

ولفت الى ان رامي صبري لم يحقق نجاحا او صدى في اغنيته الجديدة” شطبنا”، فهي مجرد افتعال بعد أزمته الأخيرة والغرض منها طرحها في نفس توقيت هذه الأزمة .

وأضاف أن رامي حاول استغلال هذه الأزمة لكن هذه الأغنيات لا تعيش أبدا، والمقارنة بين أغنية شكرا لعمرو دياب وشطبنا لرامي صبري سيئة بالنسبة للاخير لانه لا يوجد ابداع يقدم من اجل العند فقط ويحقق نجاحا كبيرا .