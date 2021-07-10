ثقافة وفنون

مصطفى سويفي: أطرح أولى أغنيات طارق الشيخ الجديدة في عيد الأضحى

ينتظر الانتهاء من أكواد شركة الاتصالات المسؤولة عن الألبوم الجديد
أحمد حمدي 10:26 ص, السبت, 10 يوليو 21 10:26 ص, السبت, 10 يوليو 21

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كشف المنتج الموسيقي مصطفى سويفي أنه سيقوم بطرح أولى أغنيات المطرب الشعبي طارق الشيخ الجديدة التي تتواجد ضمن ألبومه الغنائي الجديد قبل بدء عيد الأضحى القادم بأيام قليلة.

وقال سويفي لـ”المال” إن الأغنية بعنوان “أحب المبتسمين” من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي وإخراج محمد القاضي وإنتاج ms  برودكشين.

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وأضاف أنه ينتظر الانتهاء من أكواد شركة الاتصالات المسؤولة عن الألبوم الجديد “فودافون” من أجل طرح معظم أغنياته في السوق خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يضم أغنيات متنوعة بطابع شعبي مختلف وموسيقى متطورة أيضا.

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بقلم أحمد حمدي

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