مصطفى سالم: إطلاق خدمة نون مينتس.. وتعاون مع البنك الأهلي وفيزا في خصومات الجمعة الصفراء

كشف مصطفي سالم نائب رئيس قسم النمو والاستراتيجية الرقمية في شركة نون مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، عن إطلاق خدمة “نون مينتس” فى مدينة نصر والقاهرة الجديدة كمرحلة أولى، مبينا أن الخدمة الجديدة تمكن العملاء من الاختيار بين آلاف المنتجات التي تضم فئات البقالة، والإلكترونيات، والجمال، ولوازم الأطفال، ويتم توصيلها خلال 15 إلى 20 دقيقة فقط.

وأوضح سالم فى تصريحات لـ “المال” أن شركته تخطط للتوسع بالخدمة الجديدة فى مواقع أخرى بالقاهرة والجيزة بهدف تقديم خدمة توصيل سريعة لمعظم أنحاء القاهرة الكبرى خلال العام المقبل.

وكشف عن قيام نون بإبرام تعاقدات مع شركات حلول تكنولوجيا مالية التى تقدم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا مثل فاليو وتابي بالإضافة إلى التعاون مع بنوك محلية وإقليمية لتقديم خيارات الدفع عن طريق خدمات التقسيط ، منوها أن الشركة قامت خلال فعاليات خصومات الجمعة الصفراء بتمكين حاملي بطاقات البنك الأهلي المصري من تقسيم مدفوعاتهم على 18 شهر بدون فوائد، ولمستخدمي بطاقات فيزا خصم 20 % للطلبات التي تصل قيمتها إلى 250 جنيها.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن الجمعة الصفراء تعد أكثر حدث بيع فى منطقة الشرق الأوسط والتى تشهد نموا هائلا منذ إنطلاق نون فى عام 2019 ، لافتا إلي أن الشركة تهدف أن تصبح وجهة التسوق الرقمي المفضلة في مصر من خلال تلبية احتياجات العملاء ودعم الشركات المحلية في تنمية أعمالها عبر الإنترنت، يأتي التوسع في منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية التي يتم عرضها على المنصة من أهم أولوياتنا، مع تقديم تجربة عملاء جيدة .

وأكد أن عروض الجمعة الصفراء الأخيرة على زيادة اهتمام المستهلك بالتسوق الإلكتروني. خلال هذه الأحداث، يمكن للبائعين لدينا إدارة صفقاتهم وعروضهم الترويجية، مما يسمح لهم بالوصول إلى ملايين عملاء نون من خلال عروضهم السارية في الأوقات التي تشهد فيها المنصة ازدحاماً.