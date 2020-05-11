مصطفى خاطر وبهاء سلطان وإيهاب توفيق.. وجوه جديدة في إعلانات رمضان

اعتاد الجمهور في شهر رمضان تحديدًا من كل عام على رؤية نفس الفنانين والوجوه في إعلانات رمضان، أبرزهم منى زكي ومحمد هنيدي وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وشيرين عبد الوهاب وإسعاد يونس وغيرهم.

لكن في رمضان الحالي تفاجأ المشاهدون بتواجد فنانين مختلفين لاول مرة في اعلانات الشهر الكريم من ابرزهم المطرب ايهاب توفيق والمطرب مصطفى قمر في اعلان بعنوان” قادرين” الذي يقدمانه معا ومعهم كل من المطرب هشام عباس والموزع الموسيقي حميد الشاعري.

وجاء الاعلان للمجموعة التي تمثل اهم رموز مطربي جيل التسعينات، احياء لنوستالجيا وذكريات كثيرة في وجدان الجمهور الذي عاش وتربي على اغنيات هذا الجيل والمطربين تحديدًا الذين يقدمون هذا الاعلان، وكذلك تواجد المطرب بهاء سلطان لاول مرة في اعلانات شهر رمضان لصالح احدى البنوك .

كذلك ظهر الفنان مصطفى خاطر لأول مرة في إعلانات شهر رمضان الحالي لإحدى شركات الاتصالات.

محمود عبد الشكور: للأسف الإعلان اعتمد على تقديم وجوه جديدة وشهيرة لكن دون فكرة مميزة

يرى الناقد الفني محمود عبد الشكور أن هؤلاء المطربين لهم شهرتهم الكبيرة، سواء إيهاب توفيق ومصطفى قمر وهشام عباس، لكن الأهم من شهرتهم كيف تم توظيفهم في الإعلان الذي قدموه في شهر رمضان الحالي .

واكد انه برغم اعتماده على فكرة استعادة النوستالجيا لفترة الثمنينات والتسعينات ، لكن للاسف لم يكن مميزا لدرجة انه لم ياتي باغنية قديمة شهيرة لهم في الاعلان ، لافتا ان الاعلان لم يعلق في ذاكرة الجمهور بصورة كبيرة في شهر رمضان .

ونوه عبد الشكور ايضا ان تم الاعتماد على ان المطربين معروفين والجمهو ر سيسعد برؤيتهم في اعلان تجاري معا ، ولم يتم تقديم فكرة مميزة فيه تعيش في ذاكرة الناس لسنوات خاصة مع تكدس الاعلانات والفوضى الموجودة فيها .

ماجدة موريس: إعلان قادرين لإيهاب توفيق وقمر لم يصل للجمهور

وقالت الناقدة ماجدة موريس ان تواجد ايهاب توفيق ومصطفى قمر في اعلان تجاري في شهر رمضان ، يمثل ازمة كبيرة لنجوم الغناء في هذا الزمن، تؤدي لتجميعهم في اعلان لصالح احدى الصيدليات في شهر رمضان برغم مكانتهم الفنية الكبيرة .

وتابعت قائلة ان هذا الاعلان لم يستطع الوصول لقلوب الناس بصورة كبيرة، لأننا لم نتصور أن 4 من النجوم الكبار يجلسون معًا بصورة حميمية وفيها ألفة، وذلك فيه شيء مميز للجمهور على الشاشة، لكن في النهاية فوجئنا بأن هذا الإعلان لصالح صيدلية معينة لان معنى الاعلان يتوه من اشخاص كثيرين للاسف.

واشارت انها اندهشت ايضا من وجود المطرب بهاء سلطان في اعلان لصالح بنك مصر ، بعد غيابه فترة طويلة عن الساحة الفنية ..

واكدت اننا نجلس امام التلفزيون لمشاهدة المسلسلات وليس هذا الكم من الاعلانات للمطربين والممثلين .

أحمد سعد الدين: إعلان يعتمد على النوستالجيا وفكرته جيدة

ويرى الناقد أحمد سعد الدين ان اعلان ايهاب توفيق ومصطفى قمر وهشام عباس جاء مختلفا في شهر رمضان الحالي ، لانه يعتمد على فكرة النوستالجيا واستعادة ذكريات 30 سنة فاتت ، مثلما قدم عمرو دياب اعلانه رمضان الماضي مع بعض الفنانين .

واضاف ان هذا العام تم جمع مطربي جيل واحد لاول مرة ، مما جذب الجيل الذي يتراوح بين اواخر الثلاثنيات والاربعين سنة حيث كل شخص فيه بدا يستعيد ذكريات كثيرة مع هذا الاعلان ، لاسيما ان هذه الذكريات ترتبط باغنيات هؤلاء المطربين ونجاحاتهم في فترة التسعينات.

وتابع ان هذا الاعلان له جمهورا لكن ليس من الشباب ، وحقق نجاحا ورواجا جيدا في شهر رمضان ، لافتا ان تقديم وجوه جديدة في اعلانات شهر رمضان والفكرة التي يقدمها ايضا يجذب المشاهدين .