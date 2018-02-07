مصطفى حسين: دايموند موتورز تستهدف بيع 4 آلاف وحدة خلال العام

❐ «طرح إكليبس كروس» أبريل المقبل.. ونمو مبيعات السوق %10 ❐ دراسة الخطط التوسعية مع موزعى «ميتسوبيشى» بمحافظات الإسكندرية والصعيدأحمد عوضتستهدف شركة دايموند موتورز، وكيل العلامة ميتسوبيشى، الوصول إلى بيع 4 آلاف سيارة خلال العام الحالى، تزامنًا مع طرح الطرازات الجدي

❐ «طرح إكليبس كروس» أبريل المقبل.. ونمو مبيعات السوق %10

❐ دراسة الخطط التوسعية مع موزعى «ميتسوبيشى» بمحافظات الإسكندرية والصعيد



أحمد عوض

تستهدف شركة دايموند موتورز، وكيل العلامة ميتسوبيشى، الوصول إلى بيع 4 آلاف سيارة خلال العام الحالى، تزامنًا مع طرح الطرازات الجديدة من العلامة اليابانية.

قال مصطفى حسين، مدير عام فى تصريح لـ«المال»، إن الشركة بصدد إطلاق ميتسوبيشى إكليبس كروس خلال أبريل المقبل.

تأتى ميتسوبيشى إكليبس كروس، على الساحة العالمية، لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV»، مدعومة بمحرك سعة 1.5 لتر، يعطى قوة قدرها 148 حصاناً، بعزم أقصى للدوران 200 نيوتن متر، بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكى.

أوضح أن الخطط المستهدفة لدايموند موتورز تتماشى مع سياسات الشركة اﻷم، بطرح الفئات الجديدة من سيارات العلامة ميتسوبيشي؛ بعد إعلان توقفها عن إنتاج الجيل اﻷخير من طرازات لانسر خلال أغسطس الماضى، مؤكدا أن شركته بصدد الكشف عن تلك الفئات الجديدة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن «دايموند – موتورز» تمكنت من بيع 5.5 ألف سيارة خلال العام الماضى، رغم من الاضطرابات والتحديات الذى واجهها سوق السيارات، ممثلة فى ارتفاع اﻷسعار، وانخفاض حجم الطلب، متوقعا أن يشهد أداء القطاع نموا فى حدود %10 على أقصى تقدير نهاية العام الحالى.

استبعد إمكانية إعادة طرح ميتسوبيشى أتراج بالسوق، فى ظل ارتفاع تكلفتها الاستيرادية المحصلة من خلال الرسوم الضريبية والجمركية، موضحا أن «دايموند – موتورز» قررت التوقف عن استيرادها من أتراج منذ عامين تقريبا.

تابع: « تبحث الشركة مع شبكة موزعيها الخطط التوسعية للعلامة ميتسوبيشى بمختلف المحافظات، من خلال فرص تدشين مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة والفروع، لرفع مستوى خدمة العلامة اليابانية، مشيرا إلى أنه من المرتقب افتتاح مراكز جديدة بمدن الإسكندرية والصعيد خلال الفترة المقبلة».