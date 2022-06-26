مصطفى حجاج يعود بأغنية «حب مين» بتوقيع هاني محروس

يستعد المطرب الشعبي مصطفى حجاج لطرح أغنية جديدة له ” حب مين” ، بالتعاون مع مهندس الصوت هاني محروس وذلك خلال الأيام القادمة ، حيث حرص الاثنان على تشويق الجمهور للأغنية الجديدة من خلال نشر فيديو جمعهما عبر ” فيس بوك ” منذ قليل ، للترويج لهذه الأغنية والكشف عن موعد طرحها.

أغنية حب مين كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم ، أشرف على الهندسة الصوتية هاني محروس.

يذكر أيضا أن مصطفى حجاج يتعاون مع هاني محروس في أغنيات جديدة أخرى ، سيتم طرحها الفترة القادمة تناسب أجواء موسم الصيف لعام 2022 ، وذلك بعد طرح أغنية حب مين التي تأتي بعد ألبومه الأخير ” ياباي” الذي قام بتصوير أكثر من أغنية منه بطريقة الفيديو كليب.

https://www.facebook.com/watch/?v=1402111220267778&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

https://www.facebook.com/watch/?v=1402111220267778&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing