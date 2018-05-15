مصطفى جاد: اتعاون مع كارمن سليمان في ميني ألبوم في زحمة الدنيا

أحمد حمدي:كشف الملحن مصطفى جاد زوج النجمة الشابة كارمن سليمان انه يتعاون معها في ميني البوم جديد لها ستقوم بطرحه في شهر رمضان ويتم تسجيل الادعية الدينية الذي يحتويها الايام الحالية بعنوان " في زحمة الدنيا " .وأضاف في تصريحات خاصة للمال انه يتعاون مع كارمن في تلحين 5 اغنيات في الالبوم الجديد ويتض

أحمد حمدي:

كشف الملحن مصطفى جاد زوج النجمة الشابة كارمن سليمان انه يتعاون معها في ميني البوم جديد لها ستقوم بطرحه في شهر رمضان ويتم تسجيل الادعية الدينية الذي يحتويها الايام الحالية بعنوان ” في زحمة الدنيا ” .

وأضاف في تصريحات خاصة للمال انه يتعاون مع كارمن في تلحين 5 اغنيات في الالبوم الجديد ويتضمن 6 اغنيات فقط الاغنية الاخيرة تلحين احمد العتباني والالبوم مكس وماستر ماهر صلاح.

وأكد أن التوزيع الموسيقي سيكون مميزا واشرف عليه اسامة سامي ومحمد العشي وهاني ربيع والالبوم كلمات احمد سرور واحمد حلمي ونور الدين محمد وسيتم طرحه في رمضان بعد ساعات قليلة ومنه اغنية على باب الجنة من الحانه وكلمات احمد سرور ورق حازم زيدان وانتاج سي اس ميوزييك .

