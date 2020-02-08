مصطفى جاد: أجهز لأغنية جديدة وموسيقاها متطورة للجمهور

كشف الملحن مصطفى جاد أنه يقوم حاليا بتحضير أغنية جديدة للجمهور، لافتا إلى أنها ستكون أغنية إيقاعية مختلفة، وموسيقاها متطورة وعصرية ولم تقدم سابقا في سوق الغناء بمصر.

وتابع أنه يتعاون في الأغنية الجديدة مع الشاعر الغنائي أحمد سرور والموزع الموسيقي ماز، الذي قام بتوزيع أغنية “تعرفي تسكتي” مؤخرا للفنان مدحت صالح، وحققت نجاحا جيدا، وميكس وماستر “لاتينو”، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتلحين الأغنية بنفسه.

وأضاف جاد أن الأغنية الجديدة تتميز بستايل إيقاعي غربي نوعا ما، مؤكدا أن هدفه من هذه الأغنية أن تحقق انتشارا عالميا وليس محليا فقط.

ونوه أنه يقوم حاليا بتحضير أغنيات جديدة للكثير من المطربين في ألبوماتهم القادمة، منهم تامر حسني، وكارمن سليمان، وماريتا الحلاني وغيرهم.