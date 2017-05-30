مصطفى بكري ينشر أسماء رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

متابعات: نشر النائب مصطفى بكري، في حسابه على تويتر، مساء الثلاثاء، أسماء رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية. وكتب بكري: تعقد الهيئة الوطنية للصحافة مؤتمرا صحفيا ١١ ص لإعلان الأسماء، الأهرام رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن سلامة - رئيس التحرير علاء…

متابعات:

نشر النائب مصطفى بكري، في حسابه على تويتر، مساء الثلاثاء، أسماء رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية.





وكتب بكري: تعقد الهيئة الوطنية للصحافة مؤتمرا صحفيا ١١ ص لإعلان الأسماء، الأهرام رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن سلامة – رئيس التحرير علاء ثابت – الأخبار رئيس مجلس الإداره ياسر رزق، وشريف خفاجي رئيس التحرير».

وأضاف في حسابه على «تويتر»: «سعد سليم رئيس مجلس إدارة الجمهورية – رفعت رشاد الشركه القومية، رئيس تحرير أخبار اليوم عمرو الخياط، محمد فايز دار المعارف – مجدي سبلة دار الهلال – أحمد باشا روز اليوسف».

وتابع بكري: التغييرات الصحفية للمؤسسات القومية الأهرام رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة، رئيس التحرير علاء الدين كمال ثابت، والأهرام المسائى ماجد منير.. الأهرام الاقتصادى خليفه أدهم أحمد خليل. الأهرام العربى أشرف العشرى. السياسة الدولية والديمقراطية ناجى أحمد قمحة، نصف الدنيا أمل محمد فوزى. الشباب خالد فؤاد حبيب البيت سالى وفائى الأهرام التعاونى والزراعى أيمن شعيب، الأهرام الرياضى محمد شبانةعبد العزيز.

وأضاف: الأهرام إبدو نيفين كامل، الأهرام ويكلى عزت إبراهيم. علاء الدين ـ رئاسة تحرير ليلى على الراعى لغة العصر ـ رئاسة تحرير نبيل رمضان الطاروطى.

وقال «بكري»: «الأخبار: رئيس مجلس الإدارة ياسر فتحى رزق.. رئيس تحرير الأخبار شريف خفاجى. رئيس تحرير أخبار اليوم عمرو رأفت محمد الخياط آخر ساعة ـ إيهاب فتحى. المسائى ـ جمال سيد حسين. الحوادث ـ ممدوح سيد صغير. النجوم ـ إسلام عفيفى. أخبار الأدب ـ طارق الطاهر حنفى أخبار السيارات ـ خالد أباظة. أخبار الرياضة ـ أيمن محمد بدرة. أبطال اليوم ـ داليا جمال. كتاب اليوم ـ علاء عبد الهادى».