مصطفى بكري يدعو رجال الأعمال والشركات لعودة العمل في ليبيا

دعا النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب رجال الأعمال والشركات المصرية بالتوجه للاستثمار في ليبيا، مشيرا إلى الحكومة على تخصيص مليارات الدولارات لإنشاء البنية التحتية لمدن مثل بنغازي ودرنة بعد تدمير داعش لها، موضحا أن العمل هناك واعد.

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أثناء زيارته لليبيا: هذه الزيارة الأولي لمسئول مصري منذ 2014، والوضع الآن أصبح أمن ومستقر ومشيت ليلا بالسيارة دون حراسة مسافة 300 كيلومتر من مدينة بنغازي إلى مدينة درنة وقابلت رئيس مجلس النواب الليبي ولسه هناك”.

وتابع: الليبيون يحترمون الرئيس السيسي وأكدوا أنهم لن ينسوا موقف مجلس النواب المصري واستقبالهم المستشار عقيلة صالح رئيس النواب الليبي، والدعم والتحرك السياسي للرئيس السيسي ويطالبون المصريين بالقدوم والعمل هناك، حيث يعتبرون أن المصريين أقرب الناس لهم.

وأشار إلى أنه قابل المصريين العاملين بليبيا وأكدوا أنهم في أمان ولا يشعرون أنهم غرباء، موضحا أنهم اشتكوا من عدم تمكنهم من تجديد جوازات السفر لإغلاق القنصلية المصرية في بنغازي مطلبا وزارة الخارجية بإعادة فتحها.