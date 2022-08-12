مصطفى بكري: مجلس النواب يناقش تعديلًا وزاريًا واسعًا بجلسة الغد

توقع النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب أن تكون جلسة مجلس النواب الطارئة غدا السبت لإجراء تعديل وزاري واسع برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي.

وأضاف بكري في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أتوقع أن يحوي التعديل مفاجآت مهمة، وربما يعقب التعديل حركة محافظين واسعة.

وتابع عضو مجلس النواب :”أنا شخصيًا لا أرجح ما نشرته بعض المواقع حول تفويض الرئيس فيما يتعلق بإرسال قوات خارج الحدود، لأن المادة 152 من الدستور تنص على أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني أولًا وموافقة مجلس النواب بعد ذلك، وحتي الآن لم نعرف أن مجلس الدفاع الوطني قد اجتمع، ولذلك أرجح إجراء تعديل وزاري، ويحتمل أن يلمع اسم حسن عبد الله أيضا”.

وصرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في بيان مقتضب اليوم الجمعة أن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة غداً السبت 13 أغسطس 2022 الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.