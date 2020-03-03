مصطفى بكري : السيسي ذو بأس عظيم إذا تعرّض أمن مصر للخطر

وأضاف، في سلسلة تغريدات له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع قيادات القوات المسلحة يؤكد أن مصر أبدًا لن تسمح بالعبث بأمنها القومي من أي كائن كان

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد وطني ومقاتل ذو بأس عظيم إذا تعرَّض أمن مصر القومي للخطر، موضحًا أن حديثه خلال اجتماعه بقادة الجيش، اليوم الثلاثاء، يؤكد أن مصر أبدًا لن تسمح بالعبث بأمنها القومي من أي كائن كان.

وأضاف، في سلسلة تغريدات له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع قيادات القوات المسلحة يؤكد أن مصر أبدًا لن تسمح بالعبث بأمنها القومي من أي كائن كان، وعندما يطلب الرئيس من القوات المسلحة التحلي بأعلي درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولًا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام تُوكل إليهم لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.

وتابع بكري: هذه رسالة واضحة لمن يظن أنه قادر على العبث بأمن البلاد ومصير الشعوب، نحن أمام قائد وطني إذا قال صدق، قراراته حكيمة، وصبره طويل ويسعى إلى السلم دومًا، ولكن عندما يتعرض أمن مصر القومي للخطر فهو مقاتل ذو بأس عظيم.