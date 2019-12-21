مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات وقد يطول 10 وزراء

الحركة تحوي مفآجات هامة ورئيس الوزراء باق في منصبه، وفق مصطفى بكري

قال النائب والإعلامي مصطفي بكري، إنه يتوقع إجراء التعديل الوزاري خلال ساعات على أن يطول من 8 إلى 10 وزراء.

مصطفى بكري: التعديل الوزاري سيتم مع بدء جلسات البرلمان

وعبر حسابه بـ”تويتر”، أوضح بكري أن هناك “معلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة”.

وأشار إلى أن التعديل سيتم مع بدء جلسات انعقاد البرلمان.

وأوضح أن المعلومات تشير إلي احتمال أن يطال التعديل من 8 إلى 10 وزراء.

وقال إن “الحركة تحوي مفآجات هامة ورئيس الوزراء باق في منصبه”.

توقعات بعدم وجود وزير إعلام وتغيير وزيري الصناعة والزراعة

وأضاف”لن يكون هناك وزيرا للإعلام في التعديل الوزاري”.

وأرجع ذلك إلى “انتظار لصدور قانون من مجلس النواب يحدد صلاحياته بمشروع قانون من رئيس الجمهورية”.

وتوقع أن تكون نيفين جامع وزيرا للصناعة والتجارة.

كما رجح اختيار السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي وزيرا للزراعة بدلا من الوزير الحالي عز الدين أبوستيت.

وتوقع أن يأتي المستشار عمر مروان وزيرا للعدل في التعديل الوزاري الجديد.

وسيتم ترشيح أمين عام اللجنة الوطنية للانتخابات وزيرا لشؤون مجلس النواب