مصطفى بكري : البرلمان يناقش اليوم إرسال قوات مصرية إلى ليبيا

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن القيادة المصرية عليها أخذ الإذن من البرلمان قبل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

قال النائب مصطفى بكري ، إن مجلس النواب سيناقش في جلسة اليوم تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار إرسال القوات إلى ليبيا؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، إذا ما استدعت الضرورة ذلك. يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم تفويض الرئيس السيسي باتخاذ قرار إرسال القوات إلي ليبيا لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري إذا مااستدعت الضروره ذلك— مصطفى بكري (@BakryMP) July 19, 2020

وأضاف مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد: «الرئيس السيسي كان قد أكد أنه سيطلب من مجلس النواب مناقشة قرار التفويض، إذا ما استدعت الضرورة ذلك”. كان الرئيس السيسي قد أكد أنه سيطلب من مجلس النواب مناقشة قرار التفويض اذا مااستدعت الضرورة ذلك— مصطفى بكري (@BakryMP) July 19, 2020

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال لقائه بوفد من أعيان ومشايخ القبائل الليبية الخميس الماضي، أن القيادة المصرية عليها أخذ الإذن من البرلمان قبل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

والتقى الرئيس السيسي بمشايخ القبائل الليبية، الخميس، وقال رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، صالح الفاندي، إن القبائل طلبت من الرئيس السيسي، أن يتدخل الجيش المصري، في حال شن هجوم على سرت.

وأكد الفاندي، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أن اللقاء ضم جميع القبائل الليبية، سواء من الشرق أو الغرب أو الجنوب، وتركز اللقاء حول مخاطر الغزو التركي لليبيا، فضلا عن التمسك بوحدة الدولة الليبية ورفض تقسيمها.

وأوضح أن الجيش المصري سيتدخل في حال تمادت تركيا والميليشيات التابعة لها في ليبيا، مضيفا أن لقاء اليوم في القاهرة كان تاريخيا قويا وتناول جميعا الجوانب التي تهم ليبيا.

ومن جانبه قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشايخ القبائل الليبية إن مصر لن تدخل ليبيا إلا بطلب منهم وستخرج منها بأمر منهم لأن الهدف الأساسي هو استقرار ليبيا.

وأضاف خلال لقائه بمشايخ القبال الليبية تحت شعار “مصر وليبيا .. شعب واحد … مصير واحد” بحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة أن مصر لن تدخل ليبيا إلا بعد التفكير جيدا في كيفية الخروج منها.

وتابع السيسي: “الشعب الليبي هو وحده من يقرر مصير بلاده ونتعامل مع ليبيا الموحدة دون تفريق بين مناطقها”.