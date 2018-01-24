مصطفى بكري : الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا

بكرى: لدى معلومان بوجود مرشح منافس قوى فى الانتخابات خلال يومينأحمد صبرىقال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا، وستتم تحت مراقبة وإشراف دوليين, مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح لديه شعبية كبيرة ومئات الآلاف من التوكيلات ولا يوجد تخوفات من وجود أى منافس.

بكرى: لدى معلومان بوجود مرشح منافس قوى فى الانتخابات خلال يومين

أحمد صبرى



قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا، وستتم تحت مراقبة وإشراف دوليين, مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح لديه شعبية كبيرة ومئات الآلاف من التوكيلات ولا يوجد تخوفات من وجود أى منافس.

وأشار فى لقاء له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إلى أن لديه معلومات بوجود مرشح للرئاسة سينافس السيسي خلال اليومين القادمين، مرجحا أن تكون تلك الشخصية حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق وزعيم تيار الكرامة.